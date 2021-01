Vania Bludau demuestra que el encaje también se lleva en los bikinis con este look

Vania Bludau nos demuestra que la moda veraniega no tiene por qué ser básica y aburrida. ¿A qué nos referimos? Muchos piensan que durante esta temporada, nuestras decisiones fashionistas están limitadas por el calor. No obstante, la chica reality nos enseña que este no tiene por qué ser el caso, ya que existen diversas formas en que todavía podemos expresar nuestro estilo en outfits cómodos, frescos y funcionales.

Semanas atrás, Vania Bludau llamó la atención de nuestro radar de moda gracias a los atuendos que estrenó durante su viaje junto a Mario Irivarren. Esta vez, la modelo vuelve a hacer noticia gracias a un romántico traje de baño que nos muestra cómo podemos incorporar una de las tendencias más populares del momento dentro de nuestros looks de playa.

En Instagram, Vania Bludau compartió una fotografía donde luce un inmaculado bikini blanco. La pieza contó con una licra clara, decorada con lo que parece una capa de encaje del mismo tono. Además de esta tela, el bikini también contó con un nudo al medio del corpiño; estos elementos le dieron al traje de baño un aspecto moderno y delicado que favoreció la figura de la modelo.

A través de este look, Vania Bludau nos demuestra que también podemos incorporar las tendencias de moda del momento (en este caso, el encaje) dentro de nuestros bikinis y trajes de baño para darles un aspecto más interesante y único. Otras famosas peruanas como Yahaira Plasencia también han incorporado encaje en sus outfits de temporada, comprobando la versatilidad de esta tela y lo bien que luce para nuestros looks de verano.

El encaje vuelve a las listas de tendencias

El regreso del encaje a las listas de tendencias de moda para la temporada primavera-verano 2020 viene con un cambio (recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde). Esta vez hay una “actualización del encaje típico que solemos ver, se siente más informal y listo para festivales”, revelaron en el portal Who What To Wear. Así lo confirmaron diseñadores como Rokh o Isabel Marant, quienes incluyeron piezas de encaje más complejos y atrevidos que le dieron un look moderno y fresco a esta tela clásica.