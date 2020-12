Derrocha elegancia este verano con un enterizo corto al estilo de Vania Bludau

Vania Bludau ha vuelto a captar la atención de nuestro radar de moda gracias a un fresco y elegante outfit que estrenó durante su viaje a Panamá junto a Mario Irivarren. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí te contamos todos los detalles.

La ex chica reality tuvo muy en consideración el clima del destino que visitó, pero no solo eso. Además de considerar la temperatura, Vania Bludau también tuvo en cuenta el tipo de actividades que realizaría para estar cómoda con sus look pero claro, sin abandonar su lado glamuroso. Fue así como la modelo se inclinó por este outfit que además de combinar todos los aspectos anteriormente mencionados, le dio un look casual-chic.

En Instagram, Vania Bludau compartió una serie de fotografías en las que luce un enterizo corto. La pieza con efecto ‘washed out’, contó con dos grandes bolsillos en la parte del top, mangas cortas y una fila de botones al medio. La parte posterior presentó una correa del mismo acabado del outfit (para definir la cintura sin crear mucho contraste) y finalmente un short con bolsillos laterales.

Los enterizos son considerados prendas clásicas en el mundo de la moda gracias a su versatilidad y habilidad para hacernos lucir sofisticadas sin mucho esfuerzo, y Vania Bludau lo comprueba. A través de este look, la modelo nos muestra cómo combinar estilo y funcionalidad en un solo atuendo. ¡La mejor parte es que todas podemos llevar esta prenda a nuestro estilo este verano para estar cómodas y fabulosas!

Enterizos cortos

Las tendencias van y vienen, pero hay una pieza que siempre se verá fenomenal sin importar la estación o tipo de ocasión, y no es otro que el enterizo. De acuerdo al portal ‘Faze’, la versión corta del enterizo (llamada ‘romper’ en inglés) “apareció por primera vez en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Eran populares como ropa de juego para niños porque se consideraban ideales para el movimiento”. No obstante, a fines de la década de 1950 “su popularidad aumentó cuando las mujeres comenzaron a usarlos como ropa de playa”. En adelante, se empezó a usar como un outfit de verano y en la actualidad existen miles de estilos de los cuales podemos elegir.