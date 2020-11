El encaje vuelve este verano y Yahaira Plasencia lo confirma con este look

Yahaira Plasencia es considerada por muchos, común referente de estilo en el que pueden inspirarse para crear outfits de impacto.

La salsera no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en numerosas ocasiones ha presentado originales atuendos que exhibieron su vena fashionista. Y es que, conforme evolucionó su estilo, Yahaira Plasencia empezó a incorporar más tendencias dentro de sus looks y a estar más cómoda con sus decisiones.

En Instagram, Yahaira Plasencia compartió una serie de fotos en las que luce un atrevido bikini naranja neón con tirantes transparentes. Ahora bien, esta es no es la primera vez que la intérprete de ‘U LaLa’ lleva este modelo (la primera vez eligió un brillante azul eléctrico que causó sensación) esta vez Yahaira se encargó de combinar su traje de baño con una prenda adicional para conseguir un look diferente.

Para acompañar su bikini naranja neón, Yahaira Plasencia utilizó una mini falda blanca, de corte alto. No obstante, lo que diferenció a este ítem, fue su acabado de encaje, hecho que le dio un look romántico que además está en plena tendencia para este verano 2020. Así que ya lo sabes wapa, tú también anímate a complementar tus estilismos con encaje y consigue un resultado fenomenal.

Encaje

El regreso del encaje a las listas de tendencias de moda para la temporada primavera-verano 2020 viene con un cambio. Esta vez hay una “actualización del encaje típico que solemos ver, se siente más informal y listo para festivales”, revelaron en el portal Who What To Wear. Para confirmar esto, están algunos diseñadores como Rokh o Isabel Marant, quienes incluyeron diseños de encaje más complejos y atrevidos que le dan ese look moderno a esta clásica tela.