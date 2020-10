Yahaira Plasencia posa con bikini azul eléctrico ideal para el verano

Yahaira Plasencia es considerada por muchos, una de las famosas más estilosa de nuestra farándula. Esto se debe a sus numerosos outfits y looks de belleza, que la han convertido en un referente de moda para muchas jóvenes.

Como toda amante de la moda, Yahaira Plasencia ha demostrado que está al tanto de las últimas tendencias del momento. Esto se puede ver en uno de los más recientes looks que la salsera compartió en su cuenta de Instagram.

Aprovechando la llegada de la temporada de calor, la intérprete de ‘Y le dije no’ posó luciendo un diminuto bikini azul con tiras transparentes. La pieza se ha convertido en uno de los trajes de baño más populares de las redes, por lo que distintas firmas de retail como Pretty Little Thing han lanzado sus propias versiones de este bikini. Además, en muchos portales, este modelo ya está agotado.

El bikini de Yahaira Plasencia contó con una licra color azul eléctrico, que se sostuvo de unas tiras transparentes. Esto creó la ilusión óptica de que las mallas cuelgan únicamente de su cuerpo, hecho que le dio un look más pícaro y sensual que no pasó desapercibido entre sus seguidores. No cabe duda que la salsera lució fenomenal con este bikini, que muy probablemente marcará tendencia este verano 2021.