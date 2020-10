"Lo hice porque me gusta", la respuesta de Andrea San Martín tras críticas por su look

Andrea San Martín no es ajena a los cambios de look. Sin embargo el más reciente y espontáneo corte de cabello que se ha realizado.

“¡Me lo corté de nuevo! Pero ahora me lo corté más chiquito, me encanta, no saben qué fresco es, me encanta y me va a encantar cómo se va a ver con diferentes looks. ¡Está mostro! ¡Amo!”, reveló la ex chica reality en sus historias de Instagram.

Si bien esta no es la primera vez que Andrea San Martín se corta el cabello, esta vez optó por un ‘bob’, un estilo mucho más pequeño. Además, como dijo la empresaria este nuevo cambio de look fue una decisión de última hora pues no lo tenía planeado. “Así soy yo: un día me levanto, me provoca hacer una cosa y la hago”.

No obstante, a pesar de la alegría producida por su nuevo corte de cabello, Andrea San Martín recibió algunas críticas que no dudó en responder. “El estereotipo no solo se ve en la talla de un pantalón sino también en el cabello largo... Muchas lo quieren hacer pero tienen miedo a los comentarios”, dijo la ex chica reality en sus redes. Para ello, su respuesta para las que quieren probar un nuevo (y radical) makeover fue la siguiente: “Acostúmbrense a responder: ¡Porque me gusta y ya! No olviden que la vida se pasa volando... El miedo nos limita a un solo ritmo pero tomen en cuenta que la línea sin variaciones sólo es la señal que un corazón ha dejado de latir, en cambio cuando este tiene movimiento es sinónimo de vida”, finalizó.