Tejedoras por la esperanza, el nuevo proyecto social de Genaro Rivas

Tejedoras por la Esperanza es el nuevo proyecto creado por el diseñador de moda peruano Genaro Rivas. Desarrollada íntegramente durante la cuarentena de la mano de un grupo de artesanas de San Juan de Lurigancho, artesanos expertos en Huaycán, y mujeres que lideran talleres de confección en La Victoria, esta iniciativa busca promover el consumo local con la intención de generar más puestos de trabajo que puedan transformar la crisis económica en una oportunidad para salir adelante. Wapa.pe habló en exclusiva con Genaro Rivas para conocer más sobre la primera colección de Tejedoras por la esperanza, la visión eco-friendly de la línea y la importancia de apoyar a los emprendedores nacionales.

¿Cómo se te ocurrió el nombre Tejedoras por la esperanza y qué significa para ti?

El nombre Tejedoras por la esperanza nace de un par de palabras que yo he estado buscando utilizar en este proyecto. ¿Qué cosa es lo que han venido haciendo estas mujeres y estos artesanos? Tejiendo…Tejiendo con la esperanza que este sea un nuevo inicio también para ellos. Es tejer con esperanza, tejer por la esperanza. Hope Knitters que es el nombre en inglés, tiene esta iniciativa con la esperanza de que todas las cosas van a terminar bien en el futuro, pero que para que esto llegue, todos tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde para poder salir adelante.

¿Hasta el momento te has reunido cara a cara con tus trabajadores?

En seis meses me he reunido dos veces. La primera para la recepción del primer grupo de muestras y la segunda cuando entregamos una siguiente carga de trabajo. El resto ha sido coordinado por el celular y todo ha sido trabajo íntegramente en remoto, que creo es lo más genial de todo el proyecto, sin mencionar la sostenibilidad, que estás trabajando con talento peruano y que lo estás haciendo durante la cuarentena. Te da esa perspectiva que desde donde estés, puedes trabajar. Ha sido duro, pero es lo que hay, es lo que tenemos que hacer ahora y si podemos hacer algo más que simplemente nuestro trabajo, hagámoslo para poder apoyarnos.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en remoto?

Esto de tener crear una colección en remoto para mí es absolutamente nuevo, no lo había hecho antes. Yo soy de los que siempre está metido en el taller supervisando todo, pero las colecciones que hemos trabajado este año han sido hechas en remoto. Para mí, también es un aprendizaje porque es riquísimo educarse en técnicas como el telar o el tejido a palitos y si hablamos de sostenibilidad, nuestro país tiene tanto por hacer. Acá hay tanto talento por explotar, por descubrir, tantas técnicas por llevar al mundo. No solamente con nuestra visión sino con sostenibilidad podemos encajar y podemos salir adelante, que es lo que estamos buscando todos. Es momento de sumar esfuerzos.

¿Dirías que promover la reactivación económica ha sido una de tus principales metas con este proyecto?

La principal meta con este proyecto es generar trabajo a las mujeres y hombres que están confiando en mí y en mi visión. Con eso me doy por bien servido. Si podemos seguir sacando colecciones y vender y ellos pueden trabajar, eso es más importante porque yo considero que la ayuda social es muy buena pero también es bueno generar trabajo, porque le das otro valor y otro sentido a lo que estás haciendo como persona. Yo creo que es una cosa muy importante.

¿Actualmente en qué están trabajando?

Estamos trabajando en el desfile de Primavera/Verano el 2021 y te puedo adelantar que lo que verás en los próximos días es una búsqueda de pymes y emprendimientos que puedan complementar los looks de la colección para que tengan una vitrina de exposición a través de esto. Eso es hablar un poco de reconocimiento, de reactivación y lo que es importante ahora.

Además, la colección de alfombras que pertenece a Tejedoras por la esperanza tiene diversos capítulos. Este primero es sobre alfombras hechas en telar, luego viene otro episodio sobre cojines, otro sobre una línea de hogar y así lo que voy a estar buscando hacer es ir uniendo diferentes clusters de artesanos alrededor del Perú.

¿Planeas seguir con este proyecto pasada la crisis sanitaria?

Voy a seguir con esto definitivamente. Tejedoras por la esperanza no es una cosa de un solo proyecto o algo que nació solamente por la cuarentena. Es darle un sentido al apoyo social que es una cosa que a mí mis padres me han enseñado desde muy chico y que en cada uno de mis desfiles he evidenciado. Siento que todos podemos ser agentes del cambio. Mi fuerte es el diseño pero creo que desde el espacio que cada uno maneja siempre hay una alternativa para apoyar y para sentirse agradecidos. Además, el proyecto Tejedoras por la esperanza evidencia que en el Perú la gente necesita y quiere trabajar, y hay gente muy talentosa que necesita esas herramientas.

MIRA TAMBIÉN: Meche Correa: "Nuestra misión es fomentar el consumo peruano y apuntar más por lo nuestro"

¿Qué es lo que te llevas de esta experiencia?

Una de las mayores lecciones que estoy aprendiendo en todo esto es a tener mucha más empatía con las personas. Es muy fácil sentarte en tu balcón y decir “no salgan a la calle” pero no te enfrentas a la realidad de Lima ni del país, no te das cuenta que hay gente no tiene luz o agua que necesita salir a trabajar. Luego viene qué haces con eso, si quieres en efecto marcar diferencia o buscar generar un equipo de gente que pueda crecer contigo.

¿Por qué debemos promover el consumo local?

Una de las palabras que me encantó del diplomado que estoy realizando en ‘Sustainable Practices in Fashion’ fue “localismo”. El localismo es muy importante porque es lo que hay que hacer para moverte menos. Todos deberíamos buscar subirnos en este gran micro llamado Perú y consumir local para que el dinero se quede aquí, porque así recircula aquí y eso nos beneficia a todos. Pero, por sobre todas las cosas, y no solo en este escenario pero en general, nuestra materia prima y el talento de todos nosotros como peruanos son increíbles. Es hora de comenzar a valorar mucho más lo nuestro.

¿Cuál es la importancia de darle visibilidad al trabajo artesanal?

Es importante visibilizar el trabajo del artesano porque persona necesita tener el reconocimiento por el trabajo que realiza. Es reconocer que hay talento detrás del artesano, y es un arte que con el diseño de modas, se complementa. Entonces, el peso siempre será el mismo para ambos sectores. Para mí el diseñador de modas no es la estrella, ese es un concepto muy antiguo.

Yo busco ser mucho más cercano, estar más con la gente que trabaja conmigo y reconocerlos también. Si en el camino yo puedo utilizar alguna marca de zapatos que no sea la mía y puedo promocionarla, pues bien y si en el camino puedo capacitarlos, hablarles de tendencias a los microempresarios de calzado que van a producir los zapatos para desfile, o diseñadores de accesorios que van a ser los que harán los accesorios del desfile, también.