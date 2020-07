Meche Correa: "La industria textil está pasando por el momento más difícil de su historia"

La crisis sanitaria ha golpeado a muchas industrias alrededor del mundo, y la moda no es la excepción. Meche Correa, diseñadora y fundadora de Alianza de Diseñadores de Moda de Perú conversó en exclusiva con Wapa.pe para explicar los efectos de la pandemia en el rubro textil nacional, la dinámica de la asociación que construyó y los factores complementarios que ayudaron a estabilizar esta propuesta que tiene como objetivo sacar adelante la producción peruana.

Cuéntanos un poco sobre la dinámica de la Alianza de Diseñadores de Moda de Perú

Nosotros en la Alianza de Diseñadores de Moda de Perú tenemos una unión especial, algo que muchas personas nunca imaginaron; pensar que los diseñadores de moda se podrían unir porque nos veían muy independientes, cada uno con lo suyo y así ha sido por muchos años. Al principio no nos conocíamos, -tú sabes que nadie puede querer lo que no conoce-, era muy formal, pero creo que al primer mes ya nos encontrábamos y nos dábamos un abrazo, un beso y un cómo estás. Ahora todos somos amigos y tenemos una unión preciosa e increíble; realmente nos dimos cuenta que individualmente no íbamos a desarrollar para nosotros ni como país porque estábamos quedándonos muy atrás por esa falta de unión.

¿Qué tan golpeada está la industria de la moda en Perú debido a la crisis sanitaria?

Muchísimo. La industria textil está pasando creo que el momento más difícil de su historia. Es muy fuerte porque además por ejemplo, en todo este tiempo de cuarentena, exportaciones casi no habían pero importaciones sí, y entraron al país más de 500 millones de dólares en textiles, en ropa que venían de China y eso lo vamos a consumir. Entonces, ¿qué pasa con nuestra industria? Eso es lo que tenemos que tratar de pensar y ver, pero aquí el único remedio es que tengamos conciencia que tratemos de consumir lo hecho en Perú. Eso es lo más importante de todo. Yo creo que ahora el gran secreto para salir adelante cada país es mirar hacia adentro y tratar de reactivarse haciendo cambios, y los cambios con relación a mirar hacia su propio país y desarrollando en su propio terreno.

¿Qué enseñanza han podido recopilar de toda esta situación?

A partir de esta situación, nos dimos cuenta lo importante que es sentirnos peruanos y apoyarnos como peruanos. Pienso que es la manera de nosotros decir como diseñadores “estamos unidos y además queremos hacer patria en nuestra patria”. Como todos, hemos vivido días de mucha angustia, aún ahora porque no tenemos un horizonte muy claro pero lo que sí es claro es que necesitamos hoy más que nunca estar unidos y trabajar por el bien de nosotros, por el bien de la industria textil, por el bien de los artesanos que trabajan con nosotros (porque la mayoría de nosotros trabaja con artesanos) y tenemos que generar trabajo y generar vida en ese sentido.

Además del apoyo de todos los diseñadores, ¿qué otro elemento que te ayudó en la consolidación de la alianza y la realización del evento?

Hubo algo que nos ayudó muchísimo a podernos unir, en mi caso yo recurrí a Prom Perú, para pedir ayuda. Ellos se preocuparon y me dijeron, nosotros como país necesitamos que ustedes realmente estén unidos, siempre van a contar con nuestro apoyo y nuestra ayuda porque es importante que esto se realice y surja. A parte tuvimos el gran apoyo del dueño de Cotton Project, él también como empresario tuvo la visión y fue otro gran apoyo entre el estado y lo privado que me hicieron sentir que tenía dos columnas importantes para estar con fuerza.