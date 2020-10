Sheyla Rojas roba suspiros con sublime vestido de alta costura

Sheyla Rojas sabe el poder que tiene la moda para expresar más de nuestra personalidad y claro, realzar nuestra belleza y hacernos lucir fenomenal.

La ex chica reality no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en numerosas ocasiones, Sheyla Rojas ha utilizado deslumbrantes outfits que no solo demuestran su conocimiento sobre las tendencias del momento, sino también sobre los estilos que mejor le sientan a su figura. Esta vez, no fue la excepción.

En Instagram, Sheyla Rojas causó furor al compartir una fotografía en la que luce un glamuroso vestido de alta costura, firmado por el diseñador peruano Ermol Gonzales. La pieza contó con un corpiño de encaje blanco, con incrustaciones de pedrería, perlitas verde agua y numerosos detalles celestes que crearon una hermosa armonía en todo el vestido. Además, contó con una mariposa de encaje al centro de su cintura, para unir el corpiño con la parte inferior de la pieza.

Por su parte, la falda estuvo hecha de una tela satinada parecida a la seda, color verde agua marina. Esta también fue utilizada en las mangas off shoulder que complementaron el corpiño del vestido. El detalle final del outfit de Sheyla Rojas vino con el corte lateral de la falda, que le dio a su vestido un look más pícaro. Así, la ex chica reality lució una hermosa pieza que además de resaltar su lado más sensual, le dio una apariencia súper glamurosa.