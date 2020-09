Sheyla Rojas reaparece en redes luciendo un outfit inspirado en Kim Kardashian

Sheyla Rojas anunció su regreso a redes sociales después de unos días de inactividad, compartiendo una impactante imagen de un outfit que no pasó desapercibido por nuestro radar de moda y tendencias.

El comeback a Instragram de la ex chica reality incluyó una reflexión sobre disfrutar la vida y vivir en el presente a pesar de los retos y dificultades que podamos estar enfrentando, que acompañó con la foto de un trendy outfit total black.

De aparente tela lycrada (que ayudó a definir su silueta) el atuendo de Sheyla Rojas parece ser un conjunto de dos piezas, -un body con faja-, que acompañó con unas medias altas. También podría tratarse de un body completo que la ex conductora de TV emparejó con una cartera beige similar al modelo Dionysus de Gucci.

El conjunto de Sheyla Rojas nos recordó mucho al estilo de Kim Kardashian, específicamente a los outfits de lycras y fajas que la socialité crea con artículos de su firma de ropa interior, SKIMS.

En el pasado, la estrella de Keeping Up With The Kardashians también ha compartido fotos de atuendos similares al de Sheyla, demostrando que también se puede crear outfits de streetwear de alto impacto usando únicamente mallas.