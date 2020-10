Melissa Klug marca la pauta de verano con blusa para definir figura

Melissa Klug es una de las famosas más stylish del medio local por lo que cada outfit que luce puede ser utilizado como inspiración durante esta temporada de primavera-verano.

En esta versión la empresaria peruana empleó un look casual y fresco con una blusa romántica y unos jeans denim. Un estilo perfecto para llevar estos días en los que el calor se va sintiendo con más fuerza.

El combo utilizado por la popular “Blanca de Chucuito” es bastante sencillo y práctico y seguramente muchas de nosotras ha recurrido en más de una ocasión: blusa + jeans. Un estilismo que no tiene pierde, pero que pone todo el enfoque en la prenda superior y que puede destacarse aún más con accesorios.

En este caso Melissa Klug prefirió lucir una blusa off shoulder blanca, un color que le va bien a todas y que destila mucha calma, con mangas abiertas, transparencias y bordados en el filo de la manga que le dieron el toque perfecto.

Si queremos personalizar más el look podríamos optar por una gargantilla, unas pulseras no muy llamativas o unos aretes en forma de aro. Recuerda que los accesorios son el as bajo la manga de las más fashionistas para mejorar outfits discretos.

Así que ya lo sabes wapa las blusas con detalles no pasan de moda jamás y esta temporada puedes utilizarlas con jeans, faldas o como más te guste. Si ya te cansaste de los outfits deportivos y quieres un lookazo de primavera no dudes en probar esta combinación.