Arma tu outfit: Tres prendas en tendencia y un accesorio para marcar la diferencia

Esta temporada de invierno hemos pasado más tiempo en casa, entre el home office, las clases virtuales, las videollamadas digitales y las salidas esporádicas para realizar algunas compras. No obstante, hemos comprendido que la moda y el estilo no tienen por qué estar peleados con el confort y la practicidad.

Así que wapa si quieres darle un toque divertido y fashion a tus looks a diario, ya sea que te quedes en casa o tengas que realizar alguna actividad fuera, sigue leyendo para descubrir cómo conseguirlo. Recuerda que lo más importante es mantener tu esencia en cada outfit para que muestres tu estilo donde sea que vayas.

Cafarenas cuello princesa

Este elemento de moda es un básico de la temporada que puedes llevarla no solo en invierno, pues también puedes atreverte a llevarla en días soleados tal como lo hizo Yahaira Plascencia.

Puedes apostar por modelos con cuello princesa o cuello alto para usarlos con faldas, jeans, y joggers. No solo puedes decantarte por los colores clásicos como el negro o blanco sino que también puedes jugar con la variedad de tonos que nos ofrece cada temporada.

Mom jeans o joggers

Todo dependerá de tu estilo y estado de ánimo. Hay veces en que nos apetece utilizar ropa suelta y más abrigadora. En ese caso los joggers de franela reactiva o french terry son una excelente opción pues nos mantienen cálidas todo el tiempo.

Pero, si eres fanática de los jeans entonces los ‘mom’ son una alternativa perfecta ya que mantienen la premisa del confort y ligereza pues son sueltitos y cómodos.

Chompas de lana, hilo o trenzadas

Para sopesar el tiempo de frío no podemos dejar de lado las chompas más calientitas y abrigadoras. Podemos hallar diversos modelos en cuello de tortuga, de hilo, de lana o trenzadas. Elige colores vibrantes o pasteles, según tu estilo, para resaltar tus outfits.

Accesorios

Por último no podemos olvidarnos de los accesorios pues aunque no parezca hacen mucha diferencia en nuestros looks. Una cadena dorada encima de tu chompa le dará un plus preciso a tu look. Puedes complementar con unos aretes en forma de aros medianos y una vincha con lazo para destacar tu estilo de invierno.