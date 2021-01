Flor Polo estrena vestido negro con la dosis perfecta de sobriedad y picardía

Flor Polo conoce el poder que tiene la moda para influenciar en nuestro comportamiento y autoestima. Por ello, la modelo ha comenzado el 2021 estrenando un brillante outfit que marca el tono de lo que esperamos sea un mejor año.

La empresaria tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una serie de clips del nuevo proyecto que forma parte: el programa "La movida de mi tierra" por Willax. Para la ocasión, Flor Polo llevó un atuendo de acorde con la atmosfera de fiesta y calidez que crearon artistas como Jean Soto e Ytalo Faijo, imitador de Joe Arroyo.

En sus historias de Instagram, Flor Polo compartió una serie de clips del outfit que llevó para la conducción de este nuevo programa. Se trató de un ceñido vestido negro decorado con tachas metálicas. Este contó con un corpiño en forma de corazón unido a una malla oscura que actuó como escote en ‘v’ y mangas cero. Para completar su look, la empresaria incorporó unos tacones nude que estilizaron sus piernas y permitieron que el vestido siga siendo el centro de atención.

La malla oscura, el corte mini y las tachas plateadas son los elementos responsables de hacer del vestido de Flor Polo, uno de carácter nocturno ideal para una fiesta. Además, el brillo de los detalles metálicos le dio a la hija de Susy Díaz un look moderno y juvenil que trabajó armoniosamente con el color oscuro de la pieza para crear un atuendo con la dosis perfecta de sobriedad y glamour.

Las prendas y detalles metálicos vuelven a marcar tendencia

Las prendas y detalles metálicos vuelven a las listas de tendencia para la temporada primavera-verano 2020 (ten en cuenta que las tendencias llegan una temporada más tarde) y a continuación los expertos te cuentan cómo puedes incorporarlo en tu día a día. “Si la ropa metálica te parece intimidante, no te preocupes. La forma más fácil de adoptar todo lo que brilla es equilibrándolo con elementos neutrales y colores sólidos básicos”, explican en el portal Who What Wear.