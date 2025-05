María Rosa Castro, la mamá de Said Palao, ha vuelto a convertirse en tendencia, y no por algún escándalo, sino por su arrolladora presencia que dejó a todos sin aliento durante la boda de su hijo con Alejandra Baigorria. Desde aquella aparición en la ceremonia, donde más de un usuario en redes la confundió con alguna de las hermanas del chico reality por lo joven que se ve, su nombre no ha dejado de circular en los comentarios.