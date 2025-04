Vanessa Terkes se despide de los últimos días de sol con una elección perfecta para la temporada: un bikini multicolor acompañado de su salida de baño. Su look, lleno de tonos vibrantes y estampados abstractos, no pasó desapercibido, marcando presencia con un estilo tropical muy en tendencia.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana compartió una imagen que refleja sensualidad y frescura, con un diseño vanguardista que fusiona colores de manera moderna. Este conjunto refleja las tendencias más fuertes del verano 2025, siendo una opción ideal para quienes buscan un toque chic y relajado en su look playero.4o mini

Vanessa Terkes demuestra una vez más su inconfundible audacia en la moda playera 2025, abrazando el espíritu vibrante del verano con un traje de baño de dos piezas que no pasa desapercibido. Fiel a su estilo único, la actriz opta por un estampado mandala lleno de colores brillantes y formas fluidas, un diseño que evoca la naturaleza y la libertad, perfecto para esta temporada de sol. El estampado mandala, una de las grandes tendencias de la temporada, resalta la personalidad extrovertida de Terkes, fusionando lo bohemio y lo moderno en un solo look. Para complementar su elección, Terkes añade una salida de color blanco de tejido ligero, que no solo resalta el contraste de su traje de baño, sino que también aporta un toque de frescura y elegancia al conjunto. Un estilo que irradia confianza, comodidad y un aire sofisticado, ideal para conquistar las playas en este 2025.