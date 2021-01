Estos son los cosméticos en lo que deberíamos invertir más, según expertos

Al momento de la compra de cosméticos muchas veces no estamos seguras si debemos ceder ante las ofertas o más bien apostar por un producto de marca que nos ofrezca mayor garantía. Y aunque no siempre el precio determina la calidad del artículo, hay algunos por los que vale la pena invertir un poco más -de acuerdo al presupuesto también- y otros en los que más bien resulta mejor escatimar.

Los expertos en beauty, como la veterana esteticista española Carmen Navarro, sugieren “invertir en los básicos”. Por ello recalca la importancia de conseguir los productos necesarios para “la limpieza del rostro y una crema y un contorno de ojos a partir de los 35 años”. Asimismo, María Martínez, cofundadora de la web de cosmética nicho Laconicum, ofrece una mirada ecléctica sobre el armario cosmético contemporáneo al mezclar diversas marcas.

Limpiadora

Éste es uno de los cosméticos más esencial para la piel pues la base de un buen maquillaje radica en una correcta limpieza del rostro. En caso contrario los principios de los productos no actuarán de forma efectiva. Así lo afirmó Paz Torralba, al frente de The Beauty Concept, para S Moda de El País. “No se trata de comprar el más caro, sino el que es adecuado para nuestras necesidades en un momento determinado”, refirió. Asimismo, la maquilladora Sonia Marina aseveró que “lo importante es encontrar productos que no tengan alcohol y que sean oil free para no saturar la piel”. En suma, no hace falta invertir en el caro mientras cumpla con lo básico que es retirar el exceso de grasa.

Base de maquillaje

Éste es uno de los productos en le que necesitamos dar con el tono perfecto para considerarlo como una buena inversión. Además, la experta Sonia Marina sugiere encontrar uno que sea “no comedogénico y oil free”.

Contorno

Las especialistas coinciden en darle bastante prioridad a este cosmético. “Es el primer tratamiento que recomiendo, ya que las del ojo son las primeras arrugas que aparecen y este cosmético está formulado para cuidar de esta zona tan delicada”, explica Torralba sobre este producto. Y Carmen Navarro agrega que “si invertimos en buenos productos en lugar de ir probando al azar o por recomendaciones que nos encontramos en las redes, veremos que, finalmente, habremos hecho la mejor inversión”.

Hidratante

Al respecto Martínez, de Laconicum comentó para S Moda de El País que “en la hidratante, la limpiadora y el sérum es donde más hay que invertir. Son los cosméticos de los que más esperamos, donde tenemos depositada más fe”. Un producto en el que cuando el presupuesto no da se puede ver opciones más económicas.

Máscara de pestañas

Sobre este producto es mejor renovarlo cada seis meses pues es uno de los que están más expuestos ante las bacterias. “Al igual que el lápiz de ojos, la máscara está en contacto directo con el ojo, así que es muy importante que cuando lo compremos nos fijemos que sea un producto antialérgico”, aconsejó Marina para S Moda de El País.