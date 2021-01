Fer Altuzar habla sobre el fast fashion y sus diseñadoras peruanas preferidas

Los diseñadores peruanos cada vez tienen más exposición en fashion scenes internacionales, y uno de esos escenarios es México. Para saber más al respecto, Wapa.pe conversó con la influencer Fernanda Altuzar, quien nos reveló el nombre de las creativas peruanas que más admira, así como la filosofía que se lleva de sus audaces piezas. Además, la presentadora originaria de la Ciudad de México nos habló sobre la problemática del fast fashion y algunas medidas más sostenibles que podemos empezar a implementar para beneficiar nuestro patrón de consumo y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es lo que más te gusta de diseñadoras peruanas como Jessica Butrich y Camille Defago?

Me gusta mucho que a ellas no les importa y no temen experimentar con diferentes elementos. Vemos que Jessica Butrich tiene zapatos con dorado, brillos y arco iris, como que no les intimida jugar con todas las técnicas y creo que al final, la filosofía que yo me llevo de ella es que nosotros,- quienes usemos sus diseños-, somos demasiadas cosas; no solo somos algo y de una manera. Entonces, creo que se refleja en un producto con muchos colores, niveles, variaciones y texturas. Así es como yo veo la moda, creo que es muy difícil definir un estilo si somos tantas cosas, como seres humanos somos tan complejos, entonces por eso me gusta mucho experimentar diferentes diseñadores, colores y no temer a ponerme rosa fosforescente un día y al otro enteramente de negro. Creo que como seres humanos tenemos esos picos y momentos camaleónicos y que se refleje en la moda me parece espectacular, y eso es algo que hacen Jessica Butrich y Camille Defago muy bien.

¿Qué opinas del fast fashion?

Yo creo que el fast fashion sí es un problema y aunque no queramos consumirlo, al final siempre acabamos comprando algo incluso de emergencia pues es lo que más tienes a la mano. Sin embargo, justo por la respuesta del consumidor que quiere acabar con la explotación y la contaminación ambiental, distintas firmas están teniendo respuestas rápidas para cambiar sus medidas y no desaparecer. En mi opinión, si estas marcas no cambian van a extinguirse porque cada vez más las nuevas generaciones empiezan a ser más conscientes con la moda y con todo. Creo además que con el desarrollo de la tecnología y la conectividad, cada vez más hemos tenido acceso a nuevas marcas, diseños de autor y estamos consumiendo tiendas locales, diseñadores locales o de otros países que incluso ya pueden llegar a tu casa. Creo que el futuro es que el fast fashion ya no exista y si bien todavía falta para para eso, pienso que vamos en un camino correcto.

¿Qué tips nos darías para dejar de consumir tanto fast fashion?

Hagan la comparación: ¿Cuánto les va a durar unos jeans que compraron de una marca fast fashion? A veces eso es solo unas lavadas, pero si te compras unos jeans de otra marca (un poco más costosa), te pueden durar años. Entonces, en realidad sale más económico que inviertas en moda buena y de calidad, que de una fábrica de mezclilla que contamina y gasta muchos recursos. El slow fashion es una inversión en todos los aspectos porque vas a tener piezas únicas, segundo es que el fast fashion dura poco, entonces al final vas a gastar y a comprar más y finalmente es que lo veas como una inversión y no como un gasto. Es una inversión en ti y en el mundo, además estás ayudando a la economía de otras personas para que no se va todo al monopolio de ciertas compañías.