Silvana Plasencia acierta con outfit de verano protagonizado por falda de denim y top negro

Silvana Plasencia vuelve a captar la atención de nuestro radar de moda gracias a un armonioso conjunto ideal para el verano que todas podemos recrear. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación te contamos todos los detalles.

La pasión por la moda de la hermana de Yahaira Plasencia no es una sorpresa para sus seguidores, y es que en múltiples oportunidades Silvana nos ha demostrado su conocimiento respecto a las tendencias del momento. Pero además de eso, la joven saben cuáles son los looks y prendas atemporales que siempre lucen bien y nos permiten crean numerosos atuendos (incluso con elementos más trendy). Un ejemplo de ello se puede ver en uno de los más recientes outfits que ‘Vana’ compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Silvana Plasencia publicó una postal donde luce un outfit ideal para para la temporada primavera-verano. La pieza consistió de un crop top negro con mangas largas y un pronunciado escote que dio paso al lazo del centro de la prenda. Para completar su look, la hermana de Yahaira llevó una pícara falda de denim a la cintura.

El outfit de Silvana Plasencia tiene una combinación clásica que solemos ver en durante las noches de verano casi todos los años, y existe una razón para eso. Las prendas de su atuendo son ítems atemporales que lucen bien por su propia cuenta, y combinadas como vemos en este caso. La mejor parte es que todas podemos recrear este look y adaptarlo a nuestro estilo; ya sea incorporando otro estilo de top o una falda apliques, e incluso con unas pantis y botines para un atuendo de invierno. Lo cierto es que un top negro y una falda de denim ¡nunca están demás en nuestros armarios!

El poder de las faldas de denim

“Conocidas como faldas de mezclilla, ofrecen un estilo clásico que queda genial en todos, independientemente de cómo se usen. Las faldas de mezclilla son suaves, fáciles de limpiar, atractivas y duraderas. Pero no todas las faldas de mezclilla son iguales. Para aprovechar estos beneficios, debes elegir la pieza adecuada teniendo en cuenta criterios como largo, tipo de denim, bolsillos, etc.”, revelaron en el portal Make Your Own Jeans.