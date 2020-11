La prenda en tendencia que Silvana Plasencia llevó con su vestido negro

Silvana Plasencia aprovecha cada oportunidad que se le presenta para demostrarle a todos sus seguidores, la gran pasión que tiene por la moda.

La hermana de Yahaira Plasencia no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que, al igual que la salsera, Silvana exhibe su vena fashionista a través de interesantes outfits que no pasan desapercibidos. ¿El motivo? A menudo sus looks contienen lecciones de estilo que podemos tener en cuenta para nuestro día a día, en especial si no sabemos cómo incorporar una prenda o tendencia arriesgada. Su más reciente atuendo es una prueba de ello.

En sus historias de Instagram, Silvana Plasencia compartió la fotografía de un outfit atemporal que todas podemos recrear. Se trató de un ceñido vestido negro de corte midi y manga larga, que la hermana de Yahaira acompañó con una casa de denim cropped, zapatillas altas black and white, y un bolso negro con detalles dorados.

Con el paso del tiempo, hemos podido notar que uno (si es que no es su favorito) de sus colores preferidos es el negro. Silvana Plasencia ha llevado este color en diferentes outfits, la mayoría de ellos ceñidos vestidos similares al que usó en esta ocasión, demostrándonos su gusto por este look que nunca pasa de moda y siempre le da un look casual chic que la hace lucir estilizada.

Prendas cropped

Si bien hubo muchas personas que pensaron que las prendas cropped eran cosa del pasado, este año se comprobó lo contrario. “En la Semana de la Moda de Nueva York a principios de este año, diseñadores como Eckhaus Latta, Christopher John Rogers y Rachel Comey le dieron otro look a los blazers al presentarlos en una versión corta que marcaría tendencia este otoño-invierno”, aseguró el portal Nylon. Lo cierto es que este tipo de prendas no te abrigarán, por lo que pueden ser usadas en distintas estaciones.