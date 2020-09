María Grazia Gamarra nos muestra tres looks fáciles para el cambio de estación

Maria Grazia Gamarra se encuentra alejada de la televisión momentáneamente; no obstante, muestra sus variopintos outfits a través de su cuenta de Instagram. Si revisamos su perfil podremos encontrar diversos looks bastante casuales y cómodos.

Por ello en esta ocasión hemos seleccionado tres outfits para inspirarnos y proyectar nuestro armario con miras a la próxima temporada de primavera-verano.

Combina un vestido con zapatillas

En el primer look la actriz nos muestra una opción que podemos recrear con un vestido largo y ligeramente suelto para crear un outfit chic. Maria Grazia optó por un diseño rojo con transparencias, botones al centro y puntos en todo el vestido. Para acompañar este look puedes llevar unas zapatillas converse o urbanas de color blanco para redondear tu estilo.

Luce el denim on denim

Otra opción que podemos utilizar para esta temporada y que sin duda alguna seguirá marcando tendencia es el denim on denim. Y qué mejor forma que combinar un jean slouchy con una casaca en el mismo tono.

Ahora puedes combinarlo con unos mocasines o también con unos botines para estos días en que todavía se siente el frío. De lo contrario podrías llevarlas con unas zapatillas con estampado animal print o de color para resaltar tu look.

Lleva una falda y un polo con estampado

Este último estilismo es uno de nuestros favoritos pues combina el espíritu de la primavera con un estampado divertido. Para ello solo necesitas coordinar un polo con estampado (puedes optar por aquellos que algún mensaje que te agrade) y una falda larga del color que más gustes.

En este look Maria Grazía eligió una casaca de cuero para darle un ‘upgrade’ a su look, pero podemos cambiarlo también por un chaleco denim que se adapte al clima de la nueva temporada. No olvides wapa que lo más importante es la actitud cada vez que luzcas tus ouotfits.