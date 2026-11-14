Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima este 14 de noviembre: conoce las zonas afectadas y horarios

Sedapal anunciará cortes de agua en Lima este sábado 14 de noviembre. Las interrupciones son por mantenimiento, limpieza de reservorios y reparaciones en la red de distribución.

Sedapal informó que este sábado 14 de noviembre se ejecutarán trabajos que ocasionarán la interrupción del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima. Las restricciones responderán a labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y reparaciones en la red de distribución.

Los vecinos de los distritos comprendidos deberán tomar sus precauciones y almacenar el recurso con anticipación para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión. A continuación, conoce qué zonas serán afectadas, cuáles son los motivos de los trabajos y en qué momento está previsto el retorno del abastecimiento.

¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este sábado 14 de noviembre y cuáles son los horarios?

De acuerdo con el cronograma de Sedapal, los trabajos programados para este sábado alcanzarán sectores de cinco distritos de Lima: Rímac, Lurigancho, Chorrillos, Ate y La Molina. Cada intervención tendrá un horario específico, dependiendo de las labores que se realizarán en la infraestructura de agua potable.

Revisa la relación de zonas comprendidas y los horarios establecidos para la suspensión y reposición del servicio:

Rímac

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas:

Urbanización Augusto Ampliación 6 de.

Urbanización Augusto seis de.

Urbanización Caller, Laura.

Urbanización Cantera de Amancaes.

Urbanización Municipio tres Zona B Balcón del Rímac.

Inicio del corte: sábado 14 de noviembre, a las 12:00 p. m.

Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m.

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zona afectada:

Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 4ta Etapa.

Inicio del corte: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 a. m.

Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m.

Chorrillos

Motivo: Baja presión en las redes.

Zonas afectadas:

P. J. Integración Cuadrante.

Urbanización A. H. San Genaro.

Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 5:54 a. m.

Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 11:00 a. m.

Ate

Motivo: Reparación de rotura de tubería.

Zona afectada:

Asociación El Bosque.

Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 6:52 a. m.

Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 3:00 p. m.

La Molina

Motivo: Reparación de rotura de tubería.

Zona afectada:

Urbanización La Capilla.

Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 7:04 a. m.

Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 3:00 p. m.