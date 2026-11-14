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Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima este 14 de noviembre: conoce las zonas afectadas y horarios

Sedapal anunciará cortes de agua en Lima este sábado 14 de noviembre. Las interrupciones son por mantenimiento, limpieza de reservorios y reparaciones en la red de distribución.

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    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima este 14 de noviembre: conoce las zonas afectadas y horarios
    Corte de agua en Lima para este sábado 14 de noviembre
    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima este 14 de noviembre: conoce las zonas afectadas y horarios

    Sedapal informó que este sábado 14 de noviembre se ejecutarán trabajos que ocasionarán la interrupción del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima. Las restricciones responderán a labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y reparaciones en la red de distribución.

    Los vecinos de los distritos comprendidos deberán tomar sus precauciones y almacenar el recurso con anticipación para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión. A continuación, conoce qué zonas serán afectadas, cuáles son los motivos de los trabajos y en qué momento está previsto el retorno del abastecimiento.

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    ¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este sábado 14 de noviembre y cuáles son los horarios?

    De acuerdo con el cronograma de Sedapal, los trabajos programados para este sábado alcanzarán sectores de cinco distritos de Lima: Rímac, Lurigancho, Chorrillos, Ate y La Molina. Cada intervención tendrá un horario específico, dependiendo de las labores que se realizarán en la infraestructura de agua potable.

    Revisa la relación de zonas comprendidas y los horarios establecidos para la suspensión y reposición del servicio:

    Rímac

    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Zonas afectadas:

    Urbanización Augusto Ampliación 6 de.

    Urbanización Augusto seis de.

    Urbanización Caller, Laura.

    Urbanización Cantera de Amancaes.

    Urbanización Municipio tres Zona B Balcón del Rímac.

    • Inicio del corte: sábado 14 de noviembre, a las 12:00 p. m.
    • Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m.

    Lurigancho

    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Zona afectada:

    Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 4ta Etapa.

    • Inicio del corte: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 a. m.
    • Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m.

    Chorrillos

    • Motivo: Baja presión en las redes.
    • Zonas afectadas:

    P. J. Integración Cuadrante.

    Urbanización A. H. San Genaro.

    • Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 5:54 a. m.
    • Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 11:00 a. m.

    Ate

    • Motivo: Reparación de rotura de tubería.
    • Zona afectada:

    Asociación El Bosque.

    • Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 6:52 a. m.
    • Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 3:00 p. m.

    La Molina

    • Motivo: Reparación de rotura de tubería.
    • Zona afectada:

    Urbanización La Capilla.

    • Inicio de la interrupción: sábado 14 de noviembre, a las 7:04 a. m.
    • Restablecimiento: sábado 14 de noviembre, a las 3:00 p. m.

    Sedapal recomienda a los usuarios de estas localidades organizar el consumo de agua y mantener una reserva suficiente mientras duren las intervenciones. Es importante considerar que los horarios indicados corresponden a la programación de los trabajos y que el abastecimiento se encuentra sujeto al desarrollo de las labores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima este 14 de noviembre: conoce las zonas afectadas y horarios
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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