Denim on denim, el estilo que nunca dejará de usarse a pesar de los años

Sí, las tendencias cambian con el paso de los años y las diversas temporada, pero no podemos negar que existen algunas que, a pesar del paso del tiempo se mantienen y se terminan convirtiendo en los básicos del armario.

Por ello, si también tienes jeans en tu clóset, no dudes en que te ayudará a crear imponentes looks y, si no sabes con qué combinarlo, una gran opción es el denim on denim, llevar dos o más prendas del mismo estilo y crear un imponente outfit. Por ello aquí te dejamos algunos estilo que puedes poner a prueba.

Básico jeans y casaca

Sí, la casaca para la temporada de frío junto a unos jeans, son ese match que nunca falla y que probablemente, lo hayas usado más de una vez en diversas ocasiones.

Prueba con conjuntos

Tal como usas dos piezas en diversas telas, estampados o tipos de vestido, pues apuesta por un conjunto de estilo jean. Crop tops con short o pantalones, son opciones que puedes tener.

Faldas y blusas

Deja de lado las faldas midi o las de cuero y dale una oportunidad a las faldas de jean y botones. Y que mejor que combinarla con una blusa suelta de denim ideal para un match perfecto.

Tres prendas de jean en el mismo look

Aunque hemos hablado de looks en los que solo llevamos dos prendas de denim, ¿por qué no llevar tres? Así que, toma riesgos y atrévete a llevar pantalones, blusa e incluso casaca en un solo outfit y mira como deslumbra.