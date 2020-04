Estampado de lunares, la tendencia que nunca pasa de moda

Es cierto que, en el mundo de la moda, los estampados son demasiados y muchas veces muy variados, pues los encontramos en diferentes formas, tamaños y colores, pero es importante recordar aquellos que nunca pasarán de moda.

Por ello, hay uno de los estampados que, incluso las royals no han podido resistirse a usar y hablamos del estampado de lunares. Sí, esta prenda romántica y divertida debería estar en tu clóset.

Así que, si aún no tienes alguna prenda con este estampado, te dejamos algunas ideas de las próximas que podrías comprar cuando pase la cuarentena para agregarle vida a tu look y siempre lucir radiante.

Faldas

Para esta temporada en el que el frío y el calor aún no definen en cual quedarse, las faldas largas o midi son una gran opción para vestir y si aún no tienes idea de que estampado o color elegir, no dudes que el estampado de puntos es lo que necesitas.

Blusas

Sí, otra de las prendas que no deberían faltar en nuestro clóset son las blusas. Ellas siempre nos salvarán de más de un apuro, sobre todo cuando necesitamos vestir menos informales y no sabemos cómo hacerlo. Por ello, si lo que necesitas es una blusa nueva, apuesta por alguna de puntos.

Vestidos

Otras de las apuestas que nunca fallarán son los vestidos. Esta prenda nunca estará de más en el armario, pues siempre nos servirá sea la temporada que sea. Así que, para dejar de lado los colores enteros, un estampado de puntos es el ideal. Puedes jugar con los colores para evitar los clásicos blanco y negro.

Blazer

Si quieres apostar por un estilo diferente en tus looks formales o de oficina, atrévete a llevar un blazer de estampado de puntos o lunares, perfecto para no pasar desapercibidas.