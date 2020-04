¿Chica curvy? Estas son las lecciones de estilo que aprendimos de Kim Kardashian

Desde la primera aparición de las Kardashian hasta el día de hoy definitivamente tenemos que decir que hay un gran crecimiento, si de moda y tendencias hablamos.

Y es que cada una de las integrantes del clan sabe perfectamente cómo sacarle el máximo provecho a su figura para lucir radiante y espléndida.

Por ello, si tú eres una chica curvy, no dudamos en que Kim es uno de tus referentes de la moda, pues no teme a mostrar sus curvas e impactar con ellas. Así que, aquí te dejamos algunas lecciones de moda de Kim que puedes aplicar a tus looks.

Lecciones de estilo que aprendimos de Kim Kardashian

Un solo color en el look

Sí, de acuerdo a Kim Kardashian, lucir un look monocolor ayudará a quitarte algunos kilos de más y te alargará la silueta. Lo ideal es que le prestes máxima atención a las curvas para aprovecharlas más que solo pensar en aquello que quieres ocultar.

Ropa entallada

Si tenías dudas, tienes que saber que la ropa entallada siempre te ayudara a verte con kilos menos, y lo mejor de todo es que ayudará a definir tu figura y tus curvas. Además, te ayudará a erte sensual y elegante a la vez con algunos looks.

Vestidos con corte sirena

Kim está rodeada de fines de semanas con eventos, por lo que el vestido de corte sirena puede haberse convertido en su favorito. Y es que este estilo ayudará a entallar la parte alta de la prenda y resaltar completamente sus caderas y hacer una visión de escultura en su cuerpo.

Trajes elegantes

Los sastres son una de las tendencias del momento, pues te ayuda a vestir elegante y te proporciona un estilo de verte más alta. Lo ideal es que, si tienes una figura curvy, apuestes por trajes a la medida con pantalones largos y las hombreras mucho más prominentes, que te ayudarán a estilizar la figura.