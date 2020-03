Coronavirus: Kim Kardashian realizará importante donación a través de su marca de ropa

En la industria de la moda ya muchas marcas han mostrado su solidaridad en la lucha mundial contra el covid-19. Y también han hecho lo propio diversas celebridades en todo el mundo.

Esta vez la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West ofrecieron una ayuda económica para una organización estadounidense que brinda ayuda a niños de extrema pobreza.

Kim Kardashian y su ayuda económica ante pandemia por el covid-19

La estrella de Keeping Up with the Kardashians realizará una importante donación por medio de su línea de ropa interior y deportiva SKIMS.

Así la mayor del clan Kardashian destinará el el 20 % de las ganancias que obtenga por la venta de sus productos que, debido a que están agotados, tendrá que volver a poner a disposición del público, a la organización Baby2Baby. Por ello la entrega del dinero será a partir del 23 de marzo.

En medio de la crisis que se vive por el covid-19, grupos organizados como Baby2Baby están brindando artículos de higiene personal, cobijas, pañales y otros objetos a las personas más pobres del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. También la ayuda se extiende a albergues y clínicas del lugar.

Así como Kim Kardashian, su pareja Kanye West también se ha manifestado para brindar ayuda a dos organizaciones benéficas. La primera la realizó en We Women Empowered, lugar donde les dan a alimentos a familias y adultos mayores afectados por la enfermedad del nuevo coronavirus.

La segunda se trata de la fundación The Dream Center, perteneciente a Los Ángeles, que apoya a las personas desprotegidas, entre ellos, niños que no tienen las comidas diarios que les brindaban en las escuela públicas pues han detenido las clases.