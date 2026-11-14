La televisión mexicana lamenta la pérdida de un actor querido de ' La Familia P. Luche '. ¿Quién fue?

El espectáculo mexicano atraviesa un momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de un actor que formó parte de reconocidas producciones televisivas. Su participación en la popular comedia ‘La familia P. Luche’ lo convirtió en uno de los rostros recordados por los seguidores de la serie. La noticia fue comunicada por importantes organizaciones artísticas, que expresaron públicamente su pesar y enviaron condolencias a los familiares del intérprete. Su partida también generó interrogantes sobre su estado de salud, especialmente porque meses atrás había contado que padecía una enfermedad y enfrentaba dificultades económicas.

¿Quién fue el actor de 'La familia P. Luche' que falleció a los 56 años?

El jueves 12 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmaron el deceso de Efraín Rosas León, conocido en el medio artístico como 'El Gallo'. El actor tenía 56 años y también participó en la producción ‘Hasta que el dinero nos separe’.

Pese a que ambas instituciones anunciaron su fallecimiento y compartieron mensajes de despedida, hasta este viernes 13 de noviembre no se ha comunicado oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Sus familiares tampoco han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

No obstante, se conoce que el intérprete había revelado públicamente que padecía diabetes, condición médica que llegó a influir en sus actividades diarias. A través de sus redes sociales, el artista contó algunas de las dificultades que enfrentaba debido a esta enfermedad.

En una publicación de Facebook, Rosas León señaló que un especialista le había aconsejado evitar salir solo y procurar estar acompañado por alguien que pudiera asistirlo ante cualquier eventualidad relacionada con su salud.

¿Qué problemas de salud y económicos enfrentaba Efraín Rosas León?

Además de las complicaciones vinculadas con la diabetes, el actor había expuesto en sus redes sociales el difícil momento financiero que atravesaba por la falta de oportunidades laborales y los gastos que debía asumir.

En marzo, el intérprete publicó un mensaje en el que pidió ayuda para adquirir un calentador de agua. En aquella ocasión, explicó que solo tenía 50 pesos disponibles, por lo que necesitaba conseguir dinero para cubrir esa necesidad.

En otra de sus publicaciones, también reconoció que no contaba con los recursos suficientes para contratar a alguien que pudiera acompañarlo cuando salía de casa, pese a que esa era una de las recomendaciones que había recibido por parte de su médico debido a su diagnóstico de diabetes.