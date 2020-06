Los mejores trucos para reutilizar outfits que hemos aprendido gracias a Lady Di

La princesa Diana falleció en un fatídico accidente, pero nos dejó grandes lecciones de altruismo y amor hacia la humanidad. Cuando hablamos de ella no podemos evitar recordarla con sus mejores outfits, como el famoso vestido de la venganza, que utilizó a lo largo de su vida.

Lady Di poseía un buen gusto por la moda y comprendía a la perfección aquella frase que seguramente ya te la sabes de memoria: menos es más. Y es que ella no necesitaba comprar ropa por montones cada vez que quería lucir un estilo distinto en cada ocasión. Con estos trucos de moda podemos mantener vivo su espíritu pues todavía nos sigue dando lecciones.

Looks monocromáticos con distintos accesorios

Diana de Gales encontró la mejor forma de repetir looks monocromáticos para esos días en que no queremos pensar mucho en nuestros outfits. El truco está en cambiar algunos accesorios para que le den un giro a nuestro look. Por ejemplo, Lady Di lo hizo con una falda con plisados y una blusa que mostró en un viaje a India en en febrero de 1992, y que luego lo lució en Egipto, en agosto de ese mismo año.

Prendas básicas y combinables

Toda conocedora de moda sabe que hay prendas básicas como un vestido negro, un blazer, un pantalón oscuro o un jean de color entero que no pueden faltar en el armario. Y claro Diana de Gales no es la excepción. Como ella gustaba más utilizar faldas eligió una blanca de largo midi que podía combinar con blusas de distintos modelos y para tipo de ocasión.

Prendas camaleónicas

Si bien los expertos en moda dicen que antes de comprar ropa pensemos con qué otras prendas podemos combinarlas hay algunas que destacan por sí solas y pueden lucirse de distintas formas. Este fue el caso de este look, uno de los más recordados de Lady Di, pues todavía no queda claro si es una blusa o un vestido. Todo dependerá de los accesorios, en aquella ocasión fue un lazo, que le agreguemos o quitemos para crear un nuevo look.