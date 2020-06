Kristen Stewart demuestra que lleva el estilo de Lady Di con estos looks

Lady Di, bautizada como la “princesa del pueblo”, falleció hace 22 años en un trágico accidente; sin embargo, su legado todavía se mantiene vigente pues como sabemos Diana de Gales, además de su ardua labor altruista marcó pautas en cuanto a moda y nos dejó grandes lecciones de estilo.

A pesar del tiempo la princesa Diana continúa siendo un gran referente para muchas actrices de Hollywood. Y Kristen Stewart , quien encarnará a a Lady Di en ‘Spencer’, no ha podido dejar pasar. Conoce algunas de las similitudes en los looks entre ambas personalidades.

Kristen Stewart y Lady Di con traje de Chanel estilo tweed

En el 2008 Kristen Stewart lució para el festival de Cannes este traje de chaqueta y pantalón tweed en color azul que sin duda alguna dista mucho de los looks anteriores tipo rockeros que solía utilizar. El director creativo de Chanel Karl Lagerfeld le ayudó a darle un toque más sofisticado a sus outfits para eventos importantes.

Hace un par de décadas atrás Diana de Gales, quien solía llevar trajes de Channel antes de su separación con el príncipe Carlos, optó por una versión más clásica al combinarla con una falda. Lady Di eligió este conjunto en 1997 para la confirmación del nacimiento de su hijo Guillermo.

Kristen Stewart y Lady Di con un vestido con estampado floral

En 1996 Diana de Gales lució un impactante vestido blanco, creación de Ralph Lauren, con un elaborado estampado floral de escote halter para una cena en la Casa Blanca. Un estilo al que muchas celebridades no se han resistido y, claro, Kristen Stewart no podía ser la excepción. Por ello también se animó a modelar un modelo de Preen by Thornton Bregazzi con transparencias y encaje que delineaba muy bien su figura.

Al parecer Kristen Stewart tiene muchas más similitudes con Diana de Gales y estos looks nos recuerdan que el estilo que llevaba Diana de Gales aún se mantiene vigente puesto que apuntaba a diseños atemporales y clásicos.