Lady Di y las veces que desafió el protocolo con sus looks total red más vengativos

La princesa Diana de Gales más conocida como Lady Di ha sido reconocida como un ícono de moda y una de las primeras it girls en la historia pues su espíritu solidario y auténtico también se vio reflejado en su estilo de vestir.

Desde que asumió la corona junto al príncipe Carlos hasta el día de su fallecimiento desfiló un sinfín de outfits muy variados. Pero, claro, hubo algunos que generaron más polémica y destacaron por ser un poco más retadores frente al protocolo impuesto por la monarquía británica.

Lady Di y sus sofisticados outfits total red

No obstante, ello no fue impedimento para que la princesa Diana se muestre tal y como era, soñadora y divertida. Uno de los vestidos más controversiales fue el que utilizó en 1997 y que posteriormente fue catalogado como “the revenge dress”, es decir, el vestido de la venganza. El cual fue estrenado al poco tiempo de su separación con el príncipe Carlos y de la supuesta relación extramatrimonial que tenía con Camila Parker.

Sin embargo, aquel deslumbrante vestido negro off shoulders con el que Lady Di cautivó a medio mundo no ha sido el único look osado que la princesa haya lucido. También lo hizo con algunos vestidos rojos que sin duda alguna debieron generar algunas miradas de reproche en la corona inglesa.

La mayoría de estos looks muestran una renovada y más atrevida faceta de Lady Di en la que el rojo intenso resaltaba su tono natural. Asimismo, este color lleva de forma implícita una carga de sensualidad y picardía por el que no era uno de los más utilizados en la realeza.

Diana de Gales lució este color en diversos diseños, tamaños y texturas, pero sin mangas y con un escote por lo general en estilo V. Algunas veces lo llevó por debajo de la rodilla y otras veces un poco más arriba, pero siempre con unos tacones del mismo tono y una cartera pequeña. Y, por supuesto, no podía faltar su refinada joyería, tan característico en ella, algunas de las cuales fueron heredadas por sus nueras, Meghan Markle y Kate Middleton. ¿Y tú, wapa, con qué estilo te quedas?