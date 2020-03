Kendall Jenner nos muestra que los jeans blancos no pasan de moda

Kendall Jenner apareció con un look sumamente cómodo y con uno de los básicos que no debería faltar en tu armario.

Y es que la Kardashian pasea por West Hollywood con un estilo que más de una de nosotras va a querer copiar de inmediato, no solo por lo bien que se ve, sino por lo cómodo que parece.

Kendall y su look de jeans blancos

Sí, Kendall sabe que para esta temporada que mejor que llevar colores claros que, además de darte comodidad, te harán lucir más fresca y relajada.

Así que, para esta ocasión apostó por unos jeans a la cintura de corte recto en color blanco, ideal para esas ocasiones en las que no sabes que lucir.

Pero, este look lo complementó con un crop top de mangas cortas u botones, ideal para darle un toque romántico a este outfit sencillo y sofisticado. Sin embargo, la comodidad era lo primordial, así que llevó unas zapatillas estilo deportivas, perfectas para darle el toque chic que faltaba.

Kendall Jenner y las veces que llevó denim en su look

Esta no es la primera vez que vemos a Kendall lucir denim en su look, y es que la socialité ya ha llevado este estilo anteriormente.

La tendencia denim on denim es una de las que no pasa de moda, por lo que Kendall no pudo resistirse a probarla y nos la mostró en sus redes sociales.

Pero, esa no es la única vez, también apostó por un overol fresco y perfecto para esas tardes de verano en las que queremos estar relajadas y con estilo a la vez.