Kendall Jenner luce el vestido plateado perfecto para llevar este fin de semana

Kendall Jenner acaba de lucirse en la Semana de la Moda de Milán con un outfit que nos ha cautivado con brillos que todos vamos a querer llevar.

La Kardashian lleva un vestido mini de corte strapless en un imponente color metálico con el que es imposible no brillar en la pasarela o alguna fiesta si es a donde lo quieres llevar.

La inspiración de esta prenda es de los años 70, además, la parte alta de la prenda estaba ceñida la cuerpo y la falda en un estilo de corte tipo A con una franja gruesa en la parte alta llena de brillos y pedrería.

Para complementar el outfit, Kendall le agregó unas sandalias de puntas abiertas, también con pedrería, pues is brilla será de pies a cabeza. Este es un look que toda it girl debería usar.

El peinado también tuvo gran importancia, pues llevar el cabello completamente sujeto fue perfecto para lucir por completo el escote y los detalles de la prenda que Kendall llevó a la pasarela.

De esta forma, Kendall Jenner nos muestra un look perfecto para una noche de fiesta en la que quieres brillar y verte sensual, como si estuvieras en una pasarela.