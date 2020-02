Kendall Jenner luce los pantalones de estampado de vaca que querrás este 2020

Kendall Jenner es una de las celebridades más influyentes en cuanto a moda, y ahora parece habernos introducido a la nueva tendencia que veremos en todos los outfits de este 2020.

Se trata de los pantalones con estampado de vaca. Es correcto, este print vuelve desde el pasado para establecerse como una de las tendencias de moda en street style más fuertes que veremos especialmente en la primavera/verano de ese año.

La supermodelo nos mostró qué tan bien pueden lucir en un outfit, usando un pitillo a la cadera con fondo blanco y estampado de vaca, ideales para darle más dimensión a sus piernas largas y delgadas.

Además, Kendall nos dio un gran ejemplo para llevar los pantalones con estampado de vaca en un look que no esté sobrecargado: ella se inclinó a usar tonos neutros como el beige, blanco y negro para no desviar la atención del print y así crear armonía en todo el outfit.

Así que ya lo sabes wapa, tal y como recibiste al leopardo, cebra y a la serpiente, dale la bienvenida al estampado de vaca porque está aquí para quedarse.