Kendall Jenner lleva la tendencia en bermudas que podemos llevar esta temporada

Kendall Jenner vuelve a sorprender con un estilo nuevo y que, además, es el ideal para lucir en esta temporada de verano, pues nos regala la frescura y comodidad que esperamos.

Pues para esta temporada siempre preferimos llevar prendas cortas que nos den la comodidad que necesitamos pero, sobre todo, que nos hagan lucir radiantes y con mucho estilo.

Es por ello que, esta vez, Kendall Jenner ha decidido llevar una prenda que, todo parece indicar, se convertirá en la favorita de muchas en esta temporada.

Kendall lleva consigo unas bermudas de cuero negras, de estilo vaquero, una prenda que debería ser infaltable en nuestro armario. Pues, si no te gusta completamente los shorts cortos, esta es una gran opción.

Si buscar una versión de look un tanto más sofisticado, no dudes en que Kendall tiene el outfit ideal. Para este estilo combinó las famosas bermudas negras con unas botas altas que van hasta la rodilla y de tacón cuadrado. Pero eso no es todo, le agregó un sueter tejido de cuello alto, perfecto para regalarle seriedad al look.

De esta forma, Kendall Jenner demuestra que, incluso con bermudas, puedes crear un fantástico look, digno de una pasarella.