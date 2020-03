Kendall Jenner enseña a usar doble animal print en un solo look

Kendall Jenner acaba de mostrarnos en Instagram un look que desafía todas las reglas de la moda, pues no dudó en llevar dos estilos de animal print en un mismo look.

Así que, si creías que hacer esto estaba completamente mal, tienes que saber que puedes romper la reglas, siempre y cuando te sientas cómoda con lo que luces.

El look doble animal print de Kendall

Kendall lució perfecta para un festival, pues llevó consigo un conjunto de dos piezas de estampado animal print en color morado con rosa.

Se trató de un pantalón de tiro alto y completamente ceñido, junto a un top corto del mismo color y estampado. Pero como para Kendall nada es suficiente, que mejor que agregarle elemento de pluma para así hacerlo ver mucho más glamuroso que de costumbre.

Sin embargo, el detalle está en el sombrero, pues la socialité no tuvo mejor idea que llevar uno con estampado de negro y gris. De esta forma, comprobamos que, sin problemas, podemos lucir doble estampado animal print en un mismo look sin necesidad de recargarlo.

Kendall Jenner luce un vestido de gala de Versace

Kendall Jenner sabe perfectamente como lucir siempre radiante y con gran estilo, por lo que no dudó en llevar consigo un modelo de Donatella Versace y si que brilló por completo.

La modelo lució un vestido ceñido en el corsé y suelto en la falda, perfecto para usarlo en una ocasión especial y no pasar desapercibida.