Este es el tono ideal y de moda para rubias y castañas este 2020

Jennifer López y Shakira son nuestros grandes referentes cuando pensamos en un nuevo tono de cabello rubio. Pero, esta vez queremos contarte sobre un tono que está marcando tendencia este 2020 por su versatilidad y naturalidad.

Nos referimos al stone blonde un renovado color que promete destronar al rubio platino por su facilidad al momento de retocarlo y, por tanto, mantenerlo, sin dejar mencionar el gran ahorro que se generará en champús y acondicionadores costosos.

Este tono de cabello prioriza el color natural de la melena pues tiene en cuenta su tono de base y la complexión de la piel. Así a pesar de estar levemente teñido deja notar el color raíz de la cabellera y resulta mucho más combinable que el rubio platino.

Este verano puedes jugar con los tonos cálidos y ceniza que te brinda este tinte y probar las mechas rubias piedra para obtener un efecto multidimensional. Y no solo se adapta a las rubias, sino que también puede resultar una excelente opción para las castañas que quieras atreverse a innovar su look.

Y si todavía no estás convencida, Luis Miguel Vecina, master colorist de Coolday, tiene las palabras finales "el stone blonde, es el color de pelo de moda de 2020, un rubio a caballo entre el nórdico y el beige que no necesita tanto mantenimiento si lo llevamos con mechas en el pelo. Y no sólo rubias, se puede atrever una castaña con él para descubrir que queda bonito", contó para la Revista Telva.