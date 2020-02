Vannesa Hudgens se atreve a decolorar su cabello con un tono perfecto para pieles canela

Vanesa Hudgens pocas veces ha decidido arriesgar con un cambio de look pues prefiere mantener el color natural de su cabello. No obstante, sabemos siempre hay espacio para una primera vez, por lo que la actriz decidió probar un tono ideal para mujeres de piel trigueña.

La recordada actriz de High School Musical optó por innovar su look con un tinte marrón con chocolate, también conocido como chocolate cake, que iluminó todo su rostro. De esta forma Hudgens se une a la tendencia de coloración castaño y le queda muy bien.

Y seguramente se preguntarán quién fue el artífice del nuevo estilo de la actriz, pues se trata de la reconocida colorista Cassondra Kaeding, que se encargó de publicar la imagen del cambio de look en su cuenta de Instagram.

Si tienes un color de piel similar al de Vanesa Hudgens y no quieres arriesgar demasiado y en cambio solo deseas aclarar ligeramente el tono natural de tu cabellera. En caso no estás acostumbrada al uso de químicos, también puedes optar por un aclarado progresivo ya que no daña demasiado tu fibra capilar.

Pero si deseas lucir copiar el estilo de la actriz y no deseas ir a un salón de belleza, también podrías probar aclarar tu cabello con algunos productos naturales como la manzanilla, vinagre de manzana o miel.

Así que ya lo sabes wapa, tienes muchas formas de renovar tu estilo y lucir un nuevo color para tu hermosa cabellera.