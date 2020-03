Animalistas piden dar comida y agua a perros sin hogar por cuarentena en Perú

En el Perú, existen más de seis millones de perros abandonados en las calles. Por ello, algunos animalistas han utilizado sus cuentas de Facebook para animar a los usuarios a dar comida y agua a los animales durante la cuarentena.

“Los perritos callejeros no entienden lo que está pasando, en próximos días habrá muy pocas personas en la calle y a la mayoría no les importará lo que pase con ellos, por favor, si ves un perrito afuera de tu casa no dudes en darle algo de comer”, se lee en la publicación de Ximena Save The Stray Animals en Facebook.

Y es que, el Gobierno peruano ha decretado cuarentena en todo el país desde el último 16 de marzo debido a la propagación del covid-19.

Ante esta situación, los animales que deambulan en las calles ya no encuentran alimento fácilmente. Pero, ahora puedes unirte al reto para ayudar a los más indefensos.

Asimismo, Ruty Rosado Rosales de la Asociación Patitas al Rescate Barranca conversó con la revista Wapa para compartir una gran idea que se está replicando en el norte chico del Perú.

"Comunidad animalista, que este reto se extienda por todo el Perú, en estos momentos duros que atraviesa nuestro país, existen muchos animalitos sin hogar que no entienden que está pasando. Por tal motivo inició esta cadena de ayuda empezando aquí en el norte chico. Confío en ustedes, la foto será la prueba de este bonito reto. ¡Empezamos en 3… 2… 1!”, mencionó la rescatista Ruty Rosado.

"No necesitas mucho para este reto. Solo basta con cartón, recipientes para agua y croquetas, comprar el alimento y mucha creatividad. Hay mucho tiempo de ocio como para que puedan hacer algo bonito para los animalitos de las calles", agregó la joven natural de Barranca.

Recomendaciones para los dueños durante la cuarentena