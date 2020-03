Humano le canta una hermosa canción a su gato antes de morir

Facebook nos hizo ser testigos de una hermosa muestra de amor hacia los animales que algunos humanos todavía lo tienen. Este es el caso de un gatito pasó a mejor vida teniendo siempre a su lado a quien tanto lo quiso: su humano.

Los que tenemos o tuvimos una mascota sabemos lo injusto que puede ser que ellos vivan tan poco tiempo. Es más, algunos dicen que son ángeles y que única función en este mundo enseñarnos el verdadero amor.

A través de un video publicado en Facebook, un joven asiático decidió hacer algo realmente hermoso conmovedor por su gatito que estaba sus últimos momentos de vida: le dedicó una canción.

Junto a un pequeño ukelele, el joven de nombre Jhosep Delgado, le empieza a cantar a su fiel compañero, mientras este estaba agonizando. En el video se escucha una dulce y tierna melodía.

La canción que acompañó este conmovedor momento es What a Wonderful World, de Louis Armstrong, y que se convirtió en un clásico, ya que es muy bella como también la indicada para dedicársela a un ser querido. Su sola letra puede lograr emocionar hasta las lágrimas.

“The colors of the rainbow, so pretty in the sky

Are also on the faces of people going by

I see friends shaking hands, saying: How do you do?

They’re really saying: I love you!”.

En español: “Los colores del arcoíris tan bonitos en el cielo/También están en los rostros de las personas que pasan/Veo amigos que se dan la mano y dicen cómo te va/ Realmente dicen: que te amo”, menciona el extracto de letra de What a Wonderful World.

Al final del video publicado en Facebook se observa a joven despedirse de su gato acercándole su cabeza suavemente con la del felino, para después acariciarle hasta y que se vaya feliz de haber sido amado hasta sus últimos días.

Video de humano despidiéndose de su gato