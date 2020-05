La mejor receta carretillera para aplacar el frío: ¡Emoliente peruano! [VIDEO]

¿Quién no ha probado este desayuno al paso? Un imperdible de las calles limeñas que por la crisis sanitaria no podemos disfrutar. Sin embargo, eso no será un problema luego que revises esta receta.

Recuerda que el aislamiento social o cuarentena tiene la finalidad de evitar la propagación del covid-19, por lo que, te invitamos a incursionar en el maravilloso mundo de la gastronomía e introduzcas esta deliciosa bebida natural.

En las siguientes líneas te vamos a enseñar paso a paso cómo lograr el emoliente carretillero. ¡Atenta y tomta nota!

Ingredientes para el emoliente carretillero peruano

- 1/2 taza de cebada tostada

- 1 ramo de hierba de cola de caballo

- 2 cucharadas de linaza

- 1 trozo de uña de gato

- 1 ramita de canela entera

- 1 litro de agua

- 1/2 limón

¿Cómo preparar emoliente carretillero peruano?

En una olla grande coloca el litro de agua y ponlo a hervir. Antes que comience a salir abundante humo agrega la canela.

Una vez que el agua empieza a botar aroma a canela, añade la cebada, cola de caballo, linaza y la uña de gato. Déjalo hervir por 30 minutos más.

Posteriormente debes colar las hierbas y separar el líquido en un recipiente limpio y cerrado para que la bebida se guarde caliente.

Finalmente, puedes añadirle gotas de limón al gusto y un par de cucharadas de azúcar.

¿Cómo se prepara el emoliente?

Mira este vídeo y aprende paso a paso cómo lograr esta receta.