Regreso a clases: 5 claves para elegir el calzado escolar ideal

Con el inicio del año escolar, niños y adolescentes retoman rutinas que implican largas caminatas, recreos activos y muchas horas de actividad. Por ello, especialistas en salud podal recomiendan prestar especial atención a la elección del calzado, ya que influye directamente en la comodidad diaria, la postura y el desarrollo adecuado del pie. En este contexto, la marca Skechers comparte recomendaciones para ayudar a las familias a tomar una decisión informada antes de comprar.
1. Comodidad durante toda la jornada
Un buen zapato escolar debe ofrecer plantillas acolchadas y materiales suaves que reduzcan la presión en los pies. Esto ayuda a evitar molestias al final del día y favorece el bienestar continuo en clase y en recreo.
2. Amortiguación en cada paso
La absorción de impacto es fundamental, sobre todo en etapas de crecimiento. Un calzado con buena amortiguación disminuye la carga sobre articulaciones y músculos, contribuyendo a un desplazamiento más ligero y estable.
3. Soporte adecuado para el desarrollo
El diseño debe brindar estabilidad y sujeción sin ser rígido. Un soporte correcto permite mantener una pisada alineada y previene problemas futuros relacionados con la postura o el crecimiento.
4. Diseño práctico y funcional
Los sistemas de ajuste fáciles —como correas, elásticos o cierres rápidos— fomentan la autonomía de los niños al momento de vestirse, además de ahorrar tiempo en la rutina diaria.
5. Resistencia para el uso intensivo
El ritmo escolar exige materiales duraderos y fáciles de limpiar. Optar por modelos resistentes asegura mayor vida útil y mantiene el calzado en buen estado pese al uso constante.
Elegir correctamente no solo es una cuestión estética: un calzado apropiado puede marcar la diferencia en la salud, seguridad y rendimiento diario de los estudiantes. Por ello, revisar materiales, estructura y comodidad antes de comprar es una inversión clave para un regreso a clases exitoso.