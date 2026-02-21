Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Autoridad sanitaria ordena suspender la venta de uno de los aceites de oliva más consumidos por riesgos para la salud

El ente regulador ordena retirar este aceite de oliva de todos los supermercados; tras inspecciones, advierten riesgo para la salud.

    Una alerta sanitaria ha generado alarma entre los consumidores tras la prohibición de consumo y distribución de una reconocida marca de aceite de oliva. Según la Disposición 7831/2025 publicada en el Boletín Oficial, se trata de un “producto apócrifo” sin el etiquetado adecuado, lo que lo convierte en un alimento ilegal.

    La ANMAT ha ordenado el retiro inmediato de este aceite de todos los supermercados, advirtiendo que su consumo representa un riesgo potencial para la salud.

    ¿Qué tipo de aceite de oliva es considerado ilegal por ANMAT?

    El organismo de control indicó que, a diferencia de otras medidas, los aceites de oliva en cuestión sí contaban con registros de establecimiento y de producto. Sin embargo, tras la verificación con el ente local, se identificó otra irregularidad. ANMAT decidió prohibir estos insumos "en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos" según su publicación oficial.

    Tras la investigación que detectó inconsistencias en el rotulado, se ordenó el retiro del siguiente producto: Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106.

    Aunque los productos contaban con RNE y RNPA válidos, al consultar a la empresa, esta aclaró que pertenecían a otra razón social y no los reconoció como propios ni válidos.

    Los envases analizados mostraban etiquetas falsas, dado que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) indicados correspondían a otro insumo diferente. Es fundamental resaltar que la veracidad del etiquetado garantiza la seguridad del consumidor.

    ¿Cuál es el procedimiento para productos falsificados?

    La ANMAT detalla en sus resoluciones las diferencias entre productos originales y falsificados, que incluyen alteraciones en registros y especificaciones técnicas del rotulado. Para identificar un insumo, es fundamental comparar con el etiquetado original. “En caso de poseer productos con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía correo electrónico o a través del sitio ANMAT Responde”, indicaron.

    El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar, incluyendo fotos del rótulo y detalles de la situación. La entidad refuerza inspecciones y llama a los consumidores a verificar etiquetas, mientras asegura la protección frente a productos ilegales.

    ;