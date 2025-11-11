Wapa.pe
Sofía Vergara liderará la nueva campaña global de conocida marca de zapatillas enfocada en estilo y comodidad

Sofía Vergara encarna todo lo que representa la popular marca: audacia, confianza y comodidad sin compromisos.

    La reconocida actriz, empresaria e ícono de la moda Sofía Vergara. Conocida por su estilo único y su carisma dentro y fuera de la pantalla, Sofia se une a la familia de la famosa marca de calzado para aportar al futuro donde la moda y la comodidad se unen.

    A lo largo de su carrera, ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmy y los Golden Globe, respectivamente, la más reciente por su papel en Griselda. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al premio Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica

    “No hago nada si no creo en ello… y realmente creo en Skechers”, afirmó Sofía Vergara. “Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural.”

    El interés de Sofia por la conocida marca de zapatillas no comenzó en una sala de reuniones, sino en un centro comercial. Tras una cirugía de rodilla, buscaba zapatos que fueran a la vez cómodos y con estilo; así descubrió los cómodos modelos, comprando varios pares antes de saber que su equipo ya estaba en conversaciones con la marca.

    Ahora, como el nuevo rostro de la marca, Vergara protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad: valores fundamentales de la marca. La campaña destacará las icónicas siluetas Hands-Free Slip-ins®️ Glide-Step®️.

    “Sofía encarna todo lo que representa la popular marca: audacia, confianza y comodidad sin compromisos”, dijo Michael Greenberg, Presidente de Skechers. “Aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos.”

    Con más de 50 millones de seguidores y un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara suma una presencia incomparable al legado de la compañía de trabajar con figuras queridas que conectan con diversas generaciones.

    Esta colaboración marca el comienzo de una nueva etapa emocionante, donde la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso.

