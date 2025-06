Productos como Instant Root de Cocunat, con fórmula 100% natural y pincel de aplicación precisa, o el Magic Retouch Spray de L'Oréal, que cubre canas en solo tres segundos, son aliados perfectos. Ambos ofrecen resultados naturales, cómodos y resistentes, ideales para quienes no pueden visitar el salón con frecuencia. Porque tener un pelo impecable no siempre requiere horas: a veces, basta con el producto correcto… y un buen truco de celebrity como Sofía Vergara.

Sofía Vergara no es nueva a la hora de compartir sus básicos de belleza. En una entrevista con Who What Wear, confesó que uno de sus mayores aliados para mantener una piel joven es la protección solar. “Desde los años 90 no me expongo al sol sin protección”, reveló, asegurando que el protector solar y el uso constante de viseras han sido parte esencial de su rutina. De hecho, siempre ha sido fiel defensora de las cremas solares.