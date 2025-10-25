Más allá del agua, existen bebidas naturales que fortalecen el corazón, limpian arterias y ayudan a reducir el colesterol.

Si bien se suele considerar al agua como la bebida más saludable, existen otras opciones con importantes beneficios para el corazón. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardíacas representan más del 30% de las muertes a nivel mundial.

Gran parte de los riesgos se relacionan con una dieta alta en grasas saturadas y niveles elevados de colesterol. Estas bebidas poseen propiedades que ayudan a limpiar las arterias, posicionándose como alternativas ideales para mejorar la salud cardiovascular.

Cuáles son las bebidas que limpian las arterias y cuidan el corazón

De acuerdo con la OMS, los problemas del miocardio y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte asociadas al corazón. Estos están vinculados con factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, diabetes, tabaquismo y sedentarismo. Por ello, existen tres bebidas recomendadas para sustituir al agua y que son fáciles de incorporar en la dieta diaria:

Té verde

El té verde es una infusión reconocida por sus compuestos activos, como catequinas y epigalocatequina galato, que disminuyen el estrés oxidativo y protegen al corazón de los radicales libres. Además, evita la oxidación del colesterol, reduciendo la formación de placas en las arterias.

También ayuda a disminuir la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo y previniendo la hipertensión, un factor clave en infartos y ACV.

Jugo de remolacha

El jugo de remolacha aporta nitratos naturales que se transforman en óxido nítrico dentro del cuerpo, relajando los vasos sanguíneos. Gracias a su contenido de fibra y betanina, contribuye a reducir el colesterol y a controlar el perfil lipídico. Además, disminuye la inflamación sistémica y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la arteriosclerosis.

Jugo de granada