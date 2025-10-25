Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Olvida el agua: 3 bebidas milagrosas que cuidan tu corazón, limpian arterias y reducen colesterol

Más allá del agua, existen bebidas naturales que fortalecen el corazón, limpian arterias y ayudan a reducir el colesterol.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Olvida el agua: 3 bebidas milagrosas que cuidan tu corazón, limpian arterias y reducen colesterol
    bebidas | Composición Wapa | Freepik
    Olvida el agua: 3 bebidas milagrosas que cuidan tu corazón, limpian arterias y reducen colesterol

    Si bien se suele considerar al agua como la bebida más saludable, existen otras opciones con importantes beneficios para el corazón. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardíacas representan más del 30% de las muertes a nivel mundial.

    Gran parte de los riesgos se relacionan con una dieta alta en grasas saturadas y niveles elevados de colesterol. Estas bebidas poseen propiedades que ayudan a limpiar las arterias, posicionándose como alternativas ideales para mejorar la salud cardiovascular.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Adiós a los malos olores! Descubre 6 trucos infalibles para limpiar tu microondas al instante

    Cuáles son las bebidas que limpian las arterias y cuidan el corazón

    De acuerdo con la OMS, los problemas del miocardio y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte asociadas al corazón. Estos están vinculados con factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, diabetes, tabaquismo y sedentarismo. Por ello, existen tres bebidas recomendadas para sustituir al agua y que son fáciles de incorporar en la dieta diaria:

    Té verde

    El té verde es una infusión reconocida por sus compuestos activos, como catequinas y epigalocatequina galato, que disminuyen el estrés oxidativo y protegen al corazón de los radicales libres. Además, evita la oxidación del colesterol, reduciendo la formación de placas en las arterias.

    También ayuda a disminuir la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo y previniendo la hipertensión, un factor clave en infartos y ACV.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Advierten el factor de riesgo de cáncer de colon en jóvenes que nadie quiere ver, y suele subestimarse

    Jugo de remolacha

    El jugo de remolacha aporta nitratos naturales que se transforman en óxido nítrico dentro del cuerpo, relajando los vasos sanguíneos. Gracias a su contenido de fibra y betanina, contribuye a reducir el colesterol y a controlar el perfil lipídico. Además, disminuye la inflamación sistémica y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la arteriosclerosis.

    Jugo de granada

    Esta fruta contiene antioxidantes como polifenoles, taninos, flavonoides y antocianinas, que neutralizan el daño de los radicales libres que generan placas en las arterias.Su consumo puede ayudar a disminuir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

    SOBRE EL AUTOR:
    Olvida el agua: 3 bebidas milagrosas que cuidan tu corazón, limpian arterias y reducen colesterol
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Cartas de despedida de amor: El último adiós en papel

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Olvida el agua: 3 bebidas milagrosas que cuidan tu corazón, limpian arterias y reducen colesterol

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;