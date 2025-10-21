¿Tu microondas huele mal incluso después de limpiarlo? No te preocupes, no eres el único. Este electrodoméstico es uno de los más usados en casa y, por eso mismo, uno de los que más fácilmente acumula grasa, restos de comida y, sobre todo, olores desagradables. Desde el pescado hasta las palomitas quemadas, todo deja su huella. Pero la buena noticia es que existen trucos caseros, rápidos y económicos que te ayudarán a dejarlo como nuevo en minutos y sin usar productos químicos agresivos.

6 trucos infalibles para que desaparezcan los olores de inmediato del microondas

1. Limón y agua caliente: el clásico que nunca falla

Corta un limón por la mitad, exprímelo en un recipiente con agua y coloca las cáscaras dentro. Calienta durante 3 minutos hasta que el vapor cubra las paredes internas. Luego, deja reposar un par de minutos antes de limpiar con un paño. El vapor del limón eliminará la grasa y dejará un aroma fresco y natural.

2. Vinagre blanco: el desinfectante natural más potente

En un bol resistente al calor, mezcla media taza de vinagre blanco con media taza de agua. Caliéntalo por 4 minutos. El vapor ablandará la suciedad pegada y neutralizará los olores intensos, como los del pescado o la carne. Después, pasa un trapo húmedo y verás cómo todo desaparece fácilmente.

3. Bicarbonato de sodio: para absorber los olores persistentes

Coloca una cucharada de bicarbonato en una taza de agua y caliéntala por 2 minutos. Este truco no solo limpia, sino que neutraliza los olores más difíciles. También puedes dejar un recipiente abierto con bicarbonato dentro del microondas (apagado) durante la noche para absorber los malos olores.

4. Cáscaras de naranja o canela: un toque aromático

Si prefieres un aroma agradable en lugar del clásico olor a limpieza, pon cáscaras de naranja o una rama de canela en agua y caliéntalas durante 3 minutos. El vapor aromatizará el interior y eliminará cualquier rastro de olores anteriores. Ideal si quieres un toque fresco y cálido a la vez.

5. Jabón líquido para platos: limpieza exprés

Agrega unas gotas de detergente líquido en un bol con agua y caliéntalo por 2 minutos. Luego limpia el interior con una esponja. Este truco es ideal para eliminar la grasa acumulada sin esfuerzo y sin necesidad de desinfectantes químicos.

6. Carbón activado o granos de café: para mantenerlo libre de olores

Una vez limpio, coloca un pequeño recipiente con carbón activado o granos de café dentro del microondas (apagado) cuando no lo uses. Ambos ingredientes son excelentes absorbentes naturales y ayudarán a mantener el buen olor por más tiempo.