Desde descansar bien hasta planificar tu ciclo, descubre 5 consejos clave para sentirte cómoda y plena durante la menstruación .

Aunque la menstruación es un proceso natural que acompaña a las mujeres durante gran parte de su vida, aún se enfrenta con retos que van desde los síntomas físicos hasta la falta de información confiable. Estos factores pueden convertir esos días en un desafío adicional dentro de la rutina, pero con educación y herramientas adecuadas es posible atravesarlos con mayor bienestar y sin interrumpir las actividades diarias.

Trucos simples para sentirte mejor durante tu ciclo menstrual

Con esta mirada, la marca de cuidado femenino, acerca consejos prácticos que van más allá de lo básico para acompañar a las mujeres durante su periodo.

Usa la temperatura a tu favor. Un cojín térmico tibio puede aliviar cólicos y relajar la zona lumbar, mientras que duchas con agua fresca ayudan a reducir la sensación de hinchazón y pesadez. Alternar temperaturas según lo que pida el cuerpo es un aliado poco explorado, pero muy eficaz.

Un cojín térmico tibio puede aliviar cólicos y relajar la zona lumbar, mientras que duchas con agua fresca ayudan a reducir la sensación de hinchazón y pesadez. Alternar temperaturas según lo que pida el cuerpo es un aliado poco explorado, pero muy eficaz. Integra el movimiento consciente. No siempre se trata de “hacer ejercicio”, sino de darle al cuerpo lo que necesita. Técnicas de respiración diafragmática, yoga restaurativo o incluso caminatas breves ayudan a liberar endorfinas, reduciendo la sensación de dolor y mejorando el estado de ánimo.

Crea tu “zona de confort nocturna”. El descanso profundo es esencial para la recuperación física y emocional. Para dormir sin interrupciones, procura mantener la habitación fresca y evitar pantallas antes de dormir. Complementa con productos diseñados para máxima cobertura, como las Kotex Overnight, que ofrecen protección extra y evitan preocupaciones durante la noche.

El descanso profundo es esencial para la recuperación física y emocional. Para dormir sin interrupciones, procura mantener la habitación fresca y evitar pantallas antes de dormir. Complementa con productos diseñados para máxima cobertura, como las Kotex Overnight, que ofrecen protección extra y evitan preocupaciones durante la noche. Planea tus días más demandantes. Identificar las fases del ciclo ayuda a organizar mejor la agenda. Durante los primeros días, cuando el cansancio puede ser mayor, procura dejar espacio para tareas menos exigentes y reservar tus momentos de mayor energía para la segunda mitad del ciclo.