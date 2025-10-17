Wapa.pe
¡Atención! Aprende a hacerte el autoexamen de mama de forma correcta paso a paso

Según IPSOS (2023), sólo 2 de cada 10 mujeres peruanas se realizan una mamografía cada año. Los especialistas recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa contra el cáncer de mama.

    Aunque el cáncer de mama es una de las enfermedades más frecuentes entre las mujeres peruanas, muchas aún no han adoptado los chequeos preventivos como parte de su rutina de cuidado. Datos de Ipsos (2023) revelan que, el 40% de las mujeres del país nunca se ha hecho un chequeo oncológico, lo que limita la detección temprana y el éxito de los tratamientos.

    Aunque muchas mujeres han oído hablar del autoexamen, no todas saben cómo realizarlo correctamente, y esa falta de conocimiento puede hacer que pasen por alto señales tempranas o cambios importantes. Por eso, aprender la técnica adecuada no solo ayuda a conocer mejor el propio cuerpo, sino que también puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar de cada mujer.

    ¿Cómo realizar un autoexamen de mama correctamente?

    1. Frente al espejo: Coloca los brazos a los costados y observa si hay bultos, cambios en la forma, hundimientos, secreciones o alteraciones en la piel. Luego, levanta los brazos y repite la observación.
    2. Acostada: Coloca una almohada bajo el hombro y el brazo del mismo lado detrás de la cabeza. Con la yema de los dedos de la otra mano, realiza movimientos circulares suaves por toda la mama, desde el borde exterior hacia el pezón.
    3. En la ducha o de pie: Aprovecha el momento del baño para repetir la palpación. El agua y el jabón facilitan los movimientos y permiten detectar zonas endurecidas o dolorosas.

    El Dr. Henry Gómez, oncólogo de la clínica de Oncosalud, recuerda a las peruanas hacerlo una vez al mes, de preferencia siete días después de su menstruación. Si notas algo fuera de lo común, acude a tu médico de inmediato.

    Más allá del autoexamen: otras acciones que pueden marcar la diferencia

    • Mamografía anual: a partir de los 40 años, incluso sin síntomas.
    • Chequeos médicos periódicos: especialmente si tienes antecedentes familiares.
    • Hábitos saludables: mantener un peso adecuado, hacer actividad física y reducir el consumo de alcohol son factores que ayudan a disminuir el riesgo.

    “Si logramos que más mujeres se realicen chequeos regulares y adopten hábitos saludables, el impacto del cáncer de mama en el país puede reducirse de manera significativa. Detectar la enfermedad a tiempo siempre abre la puerta a tratamientos menos invasivos y a mayores probabilidades de recuperación”, señala el Dr. Henry Gómez, oncólogo de la clínica de Oncosalud.

    En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Oncosalud recuerda que el autoexamen mamario es una práctica sencilla que puede marcar la diferencia. No reemplaza a la mamografía, pero sí permite conocer el aspecto y la textura normal de las mamas, lo que ayuda a detectar cambios a tiempo.

