Una investigación determinó que la mayoría de los diagnósticos en personas menores de 50 años no está relacionada con antecedentes familiares y destacó una señal temprana de alerta sobre el cáncer de colon .

Un estudio reciente advierte que el sangrado rectal podría ser una importante señal temprana de cáncer de colon en adultos jóvenes. Según los investigadores, este síntoma aumenta más de ocho veces la probabilidad de ser diagnosticado con la enfermedad en personas menores de 50 años. Los resultados fueron presentados el martes durante la reunión anual del Colegio Americano de Cirujanos, en Chicago.

En comparación, tener antecedentes familiares de cáncer de colon solo duplica el riesgo, mientras que alrededor del 70% de los pacientes diagnosticados no presentaban historial familiar de la enfermedad. “Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares”, señaló la doctora Sandra Kavalukas, cirujana colorrectal de la Universidad de Louisville.

La especialista agregó: “Esta investigación respalda la pregunta de quién justifica o no una colonoscopia: si una persona menor de la edad recomendada para las pruebas presenta sangrado rectal, debe considerar seriamente una colonoscopia”.

El estudio analizó a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia entre 2021 y 2023 en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville. De ellos, el 44% fue diagnosticado con cáncer de colon en etapas tempranas. Cerca del 88% de los pacientes con diagnóstico positivo acudieron al examen debido a síntomas como el sangrado, en contraste con el 55% de quienes no tenían cáncer.

Además, solo el 13% de los casos presentaba factores genéticos de riesgo, y los pacientes diagnosticados tenían casi el doble de probabilidades de ser exfumadores. Los investigadores esperan que estos hallazgos sirvan de guía para que los médicos orienten mejor a los adultos jóvenes en riesgo.

“Si tienen 35 años y llegan con dolor rectal, probablemente no necesiten una colonoscopia”, explicó Kavalukas. “Pero si llegan con una queja de sangrado, tienen 8.5 veces más probabilidades de tener un cáncer colorrectal”.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda realizar colonoscopias de detección a partir de los 45 años para quienes no tienen antecedentes familiares. No obstante, los resultados del estudio sugieren que existe una brecha en la atención a los adultos más jóvenes, quienes no califican para pruebas rutinarias pese al aumento acelerado de los casos en este grupo.

Los investigadores enfatizaron que los hallazgos deben considerarse preliminares hasta su publicación en una revista científica revisada por expertos.

*La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de colon. FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2025