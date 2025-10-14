¿Qué es la psoriasis guttata y cómo se trata? Enfermedad que sufre Flavia Laos

¿Qué es la psoriasis guttata y cómo se trata? Enfermedad que sufre Flavia LaosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo y figura mediática Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al confesar que padece psoriasis guttata, una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a millones en todo el mundo. En un video compartido en sus redes sociales, mostró las manchas rojas que aparecieron en su cuerpo y relató cómo inicialmente pensó que se trataba de una reacción alérgica hasta recibir un diagnóstico médico.
“Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”, confesó la artista, refiriéndose al brote que se presentó en un momento de alta carga emocional. Su testimonio abrió un espacio de empatía y visibilizó una condición muchas veces estigmatizada.
¿Qué es la psoriasis y cómo se manifiesta?
La psoriasis es una enfermedad crónica del sistema inmunitario que provoca inflamación de la piel. Se caracteriza por placas rojizas cubiertas de escamas blancas o plateadas, que pueden causar picazón, ardor y dolor. Aunque no es contagiosa, su impacto físico y emocional puede ser significativo.
“La psoriasis puede aparecer en codos, rodillas, cuero cabelludo, espalda y uñas, pero también en otras áreas del cuerpo”, explican especialistas. Además, puede alternar entre periodos de brotes y remisión, afectando la calidad de vida de quienes la padecen. Algunos pacientes también pueden desarrollar artritis psoriásica, que genera inflamación y rigidez en las articulaciones.
La experiencia de Flavia Laos con la variante guttata
Laos detalló que su diagnóstico corresponde a la forma guttata, que se distingue por pequeñas manchas rojas distribuidas por el tronco y extremidades. “Al principio creí que era una alergia, pero las lesiones persistían”, comentó la modelo.
La artista también relacionó la aparición de los síntomas con un periodo de estrés intenso y pérdidas personales, y subrayó la importancia de cuidar la salud mental: “Aprendí a escuchar a mi cuerpo y a entender que muchas veces el estrés se refleja por dentro y por fuera”.
Factores de riesgo y manejo de la enfermedad
Aunque las causas exactas aún no se conocen, la psoriasis es una respuesta inmunitaria acelerada que provoca que las células de la piel se renueven demasiado rápido, formando las típicas escamas. Entre los factores que pueden desencadenar brotes están el estrés, infecciones, lesiones cutáneas, consumo de alcohol, tabaco, cambios hormonales y climas fríos.
El tratamiento varía según la gravedad: desde cremas con corticosteroides o vitamina D, hasta terapias con luz ultravioleta o medicamentos inmunosupresores. Los especialistas también recomiendan hábitos saludables, como hidratación constante, descanso adecuado y manejo del estrés.
“La psoriasis no es contagiosa, pero sí puede afectar profundamente la autoestima y bienestar emocional del paciente”, señalan expertos. Gracias al testimonio de Flavia, se busca romper estigmas y generar conciencia sobre esta enfermedad crónica, mostrando que se puede llevar una vida plena con el tratamiento adecuado.