ATENCIÓN | ¿Por qué stalkeamos en redes y qué revela la psicología sobre nuestras emociones?

¿Por qué stalkeamos a un ex o a alguien en redes? Psicología explica qué hay detrás de este hábito, cuándo puede volverse un problema y cómo afecta tu bienestar emocional.

En plena era digital, es casi imposible no haber caído alguna vez en la tentación de revisar el perfil de un ex, una amistad de la adolescencia o incluso alguien que apenas conocemos. Esa mezcla de curiosidad y adrenalina puede resultar divertida… hasta que la experiencia se convierte en ansiedad o en un recordatorio incómodo de lo que ya no forma parte de nuestra vida.

¿Qué significa realmente stalkear?

El término se usa para describir la acción de revisar publicaciones, fotos, interacciones e incluso amistades de otra persona en redes, de manera repetitiva y sin que esta lo sepa.

De acuerdo con especialistas, las motivaciones son diversas:

Curiosidad natural, querer saber en qué anda alguien.

Comparación constante, evaluar qué tan bien le va al otro frente a nuestra propia vida.

Necesidad de validación o control, un intento de mantener un vínculo aunque ya no exista.

Vacíos emocionales, especialmente después de una ruptura.

¿Qué dice la psicología?

Según la psicología, stalkear suele estar ligado a la regulación emocional. Es decir, buscamos sentir alivio o recuperar una ilusión de control al observar la vida de otros. Sin embargo, no siempre funciona:

“El stalkeo puede generar ansiedad, reforzar comparaciones negativas o mantener vínculos emocionales con personas que ya no forman parte de tu presente”, advierte la Asociación Americana de Psicología (APA).

Cuando se vuelve constante, puede rozar límites más graves como el ciberacoso, donde ya no se trata de simple curiosidad, sino de una conducta invasiva y dañina.

¿Cuándo deja de ser normal?

Investigadores de la Universidad de St. John’s señalan que la alarma se enciende cuando alguien stalkea de forma obsesiva, intenta controlar tu actividad o utiliza esa información en tu contra.

Lo más impactante es que no se limita a relaciones de pareja: también puede ocurrir en entornos familiares, laborales o amistosos.

Si eres tú quien stalkea compulsivamente

Si notas que no puedes dejar de revisar un perfil a pesar de que te genera malestar, es momento de preguntarte: ¿qué estoy buscando en realidad?.