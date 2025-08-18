Wapa.pe
El síndrome de Guillain-Barré vuelve a ser noticia en Perú tras el diagnóstico a Rafael Fernández. Conoce aquí qué es, cuáles son sus síntomas de alerta y los tratamientos disponibles para esta rara enfermedad neurológica.

    Rafael Fernández, ex pareja de Karla Tarazona, lucha contra el síndrome de Guillain-Barré. | Composición Wapa.
    El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco común, pero con consecuencias que pueden ser graves si no se detecta a tiempo. Ocurre cuando el sistema inmunológico, en lugar de proteger, comienza a atacar los nervios periféricos, lo que ocasiona debilidad muscular progresiva, pérdida de reflejos e incluso parálisis en los casos más críticos.

    En el Perú, este mal volvió a captar la atención tras revelarse que Rafael Fernández, expareja de Karla Tarazona, fue diagnosticado con Guillain-Barré. La noticia despertó inquietud en la opinión pública y generó preguntas sobre cómo identificar esta enfermedad y cuál es el tratamiento más adecuado.

    ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré y quiénes pueden desarrollarlo?

    De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de Guillain-Barré es una condición neurológica rara en la que “el sistema inmunitario ataca por error a los nervios periféricos del cuerpo”. Esto interfiere con la movilidad y la sensibilidad, y se manifiesta con síntomas como hormigueo, debilidad muscular e, incluso, problemas para respirar o tragar cuando el cuadro se agrava.

    Aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida, diversos estudios indican que los adultos y, en especial, los varones, tienen mayor riesgo de padecerlo. Pese a la seriedad del diagnóstico, los especialistas subrayan que la mayoría de pacientes logra una recuperación completa siempre que reciba tratamiento oportuno y rehabilitación.

    Síntomas, causas y tratamiento del Guillain-Barré

    El desarrollo de esta enfermedad suele iniciar de forma silenciosa, con una sensación de hormigueo en las piernas que luego asciende hacia brazos y rostro. En cuadros severos, puede provocar parálisis parcial, dificultad para hablar y fallas respiratorias que obligan a una hospitalización inmediata.

    Las causas exactas todavía no están claras, pero con frecuencia el síndrome aparece tras infecciones bacterianas o virales como el Campylobacter jejuni, el citomegalovirus o el virus del Zika. El diagnóstico incluye pruebas clínicas, punción lumbar y estudios de electromiografía.

    El tratamiento más común es la inmunoterapia, ya sea mediante plasmaféresis o administración de inmunoglobulinas, además de cuidados intensivos cuando el paciente tiene compromiso respiratorio. Posteriormente, la fisioterapia cumple un rol clave para recuperar fuerza y movilidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

